الشؤون الاجتماعية: البطاقات المتلفة خطأ سيحاسب فاعله

أظهر مقطع فيديو تناثر بطاقات بنكية لمستفيدين من وكالة الضمان الاجتماعي بصورة غريبة لا يعرف الهدف منه، ما تسبب في تفاعل وكالة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، التي توعدت بالتحقيق ومحاسبة المتسبب بذلك.

وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي، محمد العقلا، إن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تناثر بطاقات منتهية الصلاحية أو ملغاة لمستفيدين كان تصرفاً فردياً قام به بعض العاملين في مكتبين من مكاتب الضمان الاجتماعي.

وأضاف في بيان صحافي أن ذلك التصرف لا يعكس جهود 109 مكاتب للضمان الاجتماعي على مستوى المملكة، ولا نظامية ومهنية إجراءات أعمالها الفنية الخاصة بإتلاف تلك البطاقات التي تتابعها الإدارة العامة للتدقيق والمراجعة في الوكالة، وهي الإدارة المختصة المشاركة في لجنة التحقيق في هذا الموضوع.

وشدد على أن هذا الإجراء من المكتبين كان خاطئاً، ويجري الآن اتخاذ اللازم حياله عبر التحقيق ومحاسبة المتسبب في هذا العمل، مؤكداً أن ذلك لن يلغي الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون والعاملات، وما يقدمونه من خدمات للمستفيدين من برامج وكالة الضمان الاجتماعي.