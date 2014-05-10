وزير الصحة يزور مرضى كورونا في المدينة المنورة

زار وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، المرضى المصابين بكورونا في المدينة المنورة، وقالت الوزارة على حسابها في تويتر إن الوزير زار المرضى في مستشفى أحد ومستشفى الملك فهد.

وأكد فقيه في تصريحات صحافية أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتصدي للفايروس ومراجعة كل الإجراءات التي تحسن من أدوات مكافحة العدوى في المستشفيات والتأكد من وجود جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية والوقائية في منطقة العزل التي تم إقامتها بمستشفى أحد لاستضافة المصابين للتمكن من توفير عناية مركزة ومحددة بمنطقة واحدة مثل ما تم العمل به في جدة والرياض والدمام لتجهيز هذه المستشفيات .

وشدد على أهمية مواصلة العمل وتكثيف الجهود مع توفير جميع التجهيزات الطبية والدوائية للمستشفيات ، بما يسهم في الحد من انتشار المرض وانتقال العدوى , مهيباً بجميع العاملين إلى التعامل بشفافية تامة مع الجمهور ووسائل الإعلام بما يضمن إيصال الصورة الحقيقية عن فايروس كورونا والجهود المبذولة للتخلص منه.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع خبراء الرعاية الصحية والمختصين من داخل وزارة الصحة وخارجها لجمع المعلومات التي تمكّن الوزارة من الوقوف على الوضع الراهن وإعادة تقييمه، وتحديد حجم المخاطرالمحتملة, لافتاً إلى أن الوزارة ستوافي وسائل الإعلام والمجتمع بكل المعلومات أولاً بأول.

