أمانة الرياض تزيل المخلفات داخل البيوت المهجورة

انتهت فرق أمانة منطقة الرياض الميدانية من تنظيف المخلفات والنفايات المتواجدة داخل البيوت الشعبية القديمة "المهجورة"، وتحديدا البيوت المهدمة في عدد من الأحياء الشعبية وسط العاصمة.

ورفعت الفرق الميدانية في الإدارة العامة للنظافة بالأمانة، وبإشراف من مدير الإدارة، المهندس طارق العباسي، النفايات التي ترمى داخل البيوت الشعبية المهجورة من خلال الآليات والضاغطات والمعدات المزودة بالكوادر البشرية التي ساهمت في جمع وإزالة تلك المخلفات ورفعها لمدفن النفايات.

وتواصل الأمانة خلال الفترة المقبلة رفع المخلفات من جميع الأحياء الشعبية الأخرى وفق خطة عمل مستمرة، ووفق جدول زمني محدد للحفاظ التام على نظافة هذه الأحياء ومنع رمي المخلفات داخلها.