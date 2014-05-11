أمير القصيم يحذر وزير الزراعة من كارثة اقتصادية

حذر أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر، وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، من كارثة اقتصادية بعد انتشار سوسة النخيل في مزارع المنطقة.

وقال الأمير فيصل خلال اجتماع عقده مع وزير الزراعة، اليوم الأحد، :" إن ما يهدد أشجار النخيل بالمنطقة جراء انتشار هذه السوسة ينذر بكارثة اقتصادية ما لم يتدارك الوضع ، حيث وصل انتشار هذه السوسة لأكثر من 600 مزرعة في منطقة القصيم فقط".

ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الدراسات والبحوث التي تقوم بها الجامعات السعودية في هذا المجال للمحافظة على هذه الشجرة التي بالنسبة :"لنا هي تاريخ وأصبحت متلازمة مع الإنسان السعودي ".

في المقابل أوضح بالغنيم:" إن موضوعنا الأساسي الذي جئنا من شأنه هو الحد من انتشار سوسة النخيل ، من خلال العناية بالنخلة والمكان المحيط بها من خلال التكريب وخلو النخلة من الجروح والثقوب لعدم تهيئة الجو المناسب لتكاثر السوسة".

وشدد على ضرورة وجوب وعي المزارع الذي هو الحلقة الأهم بخطورة هذه الآفة ليتعاون :"معنا في الحد من انتشارها ، من خلال الإبلاغ عن أي حالة أو اشتباه بإصابة أحد جذوع النخل بسوسة النخيل الحمراء".

