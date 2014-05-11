أين المسؤول؟!

ليس مجالنا هنا البحث عن فداحة الخطأ أو الجريمة، ولا عن قوة النظام الذي يستطيع ضبط وردع كل هذه الأخطاء، فكل ذلك حسن، ولكن السؤال: أين كان الشخص المسؤول من البداية؟!

أصدرت إدارة الملكية الفكرية التابعة لوزارة الثقافة والإعلام مُؤخرًا حكمًا قضائيًا نهائيًا، على صاحب دار سعودية، اعتدت على مؤلفات الكاتبة الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، وقضى الحكم بتعويض الكاتبة مبلغ 60 ألف ريال وغرامة تدفع للدولة بقيمة 10 آلاف ريال، وقال محامي مستغانمي: إن التجاوز الذي قامت به إحدى الدور المرخص لها في المملكة ألحق أضرارًا مادية ومعنوية بموكلتي، إذ اعتدت الدار بجمع مقالاتها في كتاب واحد، ووضع اسمها على الغلاف من دون إذن منها، المهم شكرًا للمحامي، وشكرا لإدارة الملكية الفكرية بالوزارة، والسؤال كيف يتم الطباعة دون إذن مسبق؟ وهل صدر فسح من الإعلام؟ وكيف حصلوا على رقم ردمك من مكتبة الملك فهد، دون عقد رسمي معتمد من الكاتبة؟!

كما أيدت محكمة الاستئناف الإداري الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بجدة المتضمنة تعزير مواطن ادعى حصوله على دكتوراه أكاديمية من جامعة أمريكية وشهادات علمية مزيفة بالسجن عامًا والغرامة 10 آلاف ريال، حيث اتضح أن المواطن المذكور لم يطأ الأراضي الأمريكية ولم يسافر لها أبدًا، وإنما قام بالتزوير للحصول على الترقية في منصب وظيفي مرموق قبل انكشاف أمره، والتوقيع بحرف الدال بجانب اسمه، حيث اتضح أن المتهم حصل على المنصب في الشركة والوظيفة بناء على الشهادات المزورة التي قدمها براتب وصل إلى 50 ألف ريال شهريًا، شكرًا للمحكمة الإدارية، ولمحكمة الاستئناف، والسؤال: كيف تم قبول شهادات غير مصدقة من وزارة التعليم العالي؟.

نُشر خبر مُؤخَّرًا، عن طعن خمسينية بالرياض من شغالتها الإثيوبية 33 طعنة، حتى فارقت المسكينة الحياة، علمًا بأنه لم يمضِ على وصول الشغالة الإثيوبية سوى 24 ساعة، والسؤال: كيف وصلت الإثيوبية إلى البلاد، وقد أغلقنا الاستقدام من إثيوبيا منذ ستة أشهر؟!

#للحوار_بقية

يقول جون كينيدي: دعونا من تصيّد أخطاء الجمهوريين، أو أخطاء الديمقراطيين، لنترك عادة إلقاء اللوم على ما مضى، ولنتحمل مسؤوليتنا الكاملة عن المستقبل.



نقلا عن صحيفة "المدينة"