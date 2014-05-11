احتراق أربعيني داخل دورة مياه

احترق مواطن في العقد الرابع من عمره داخل دورة مياه بمنزله في منطقة حائل، ما أدى إلى وفاته متأثراً بالحروق.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل، العقيد عبدالعزيز الزنيدي لـ"العربية.نت"، إلى أنه صباح اليوم الأحد ورد لغرفة العمليات بشرطة المنطقة بلاغ من مواطن يبلغ من العمر 71 عاما عن وفاه ابنه 42 عاما داخل دورة المياه بالمنزل، وبه آثار حروق، وقد جرى انتقال المختصين برفقة الطب الشرعي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأدخل الجثمان ثلاجة الموتى بالمستشفى، ولاتزال القضية رهن التحقيق.