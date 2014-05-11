التجارة تغلق رابع مصنع إسفنج ملوث بالرياض

أغلقت وزارة التجارة رابع مصنع لصناعة مراتب الإسفنج الملوثة في الرياض، وذلك بعد مداهمة أحد المستودعات في حي الفيصلية، حيث اتضح أن المصنع يجمع الإسفنج من الحاويات ومرادم البلدية، إلى جانب أن المقر لا يحمل رخصة نظامية، ويسوق منتجاته على الطرق السريعة.

وكان مراقبو الوزارة قد رصدوا أثناء مداهمتهم المستودع المتورط الذي يديره مقيم من جنسية عربية قيام العاملين بتعبئة أكياس المخاد بحشوات من البولستر والإسفنج المستخدم ذو الرائحة الكريهة والذي يتم استخراجه من النفايات ومرادم البلدية ويعاد تلبيسه بالأقمشة، وتغليفه من الخارج بأكياس بلاستيكية تحمل علامات تجارية تركية مشهورة، وأخرى تحمل علامة USA" صناعة أميركية، وادعاء أنها حديثة الصنع بغرض تسويقها وبيعها للمستهلكين.

كما رصد المراقبون وجود عدد من المخالفات، أبرزها عدم توافر الشروط الصحية والنظافة والسلامة لدى العاملين، إضافة إلى العشوائية التامة واحتواء المحل على مقر لسكن العمالة، في الوقت الذي استغل فيه القائمون على الموقع الطرقات السريعة لتسويق المنتجات الملوثة للتواري عن الأنظار والابتعاد عن أعين الرقابة.

واشتملت المواد المصادرة على 862 قطعة من ملابس إحدى المستشفيات الخاصة، و350 قطعة اسفنج من مراتب الأسرة، إضافة إلى 200 مخدة مستخدمة محشوة بالبوليستر، و300 لحاف محشو بالبوليستر.

وضبطت الوزارة مجموعة كبيرة من فواتير الشراء التي تعود للشركة المسؤولة عن المستودع، وأخرى تعود لمؤسسة مفروشات يتم استخدامها في عمليات البيع للعملاء، فيما تبين أن الموقع لا يملك أي لوحات خارجية إرشادية توضح نوع النشاط الممارس فيه.