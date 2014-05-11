السعوديات يقنعن زوجة السفير الأسترالي بكره "التاتو"

أقنعت سيدات سعوديات حرم السفير الأسترالي ديان هوكينز بالاستغناء عن "التاتو" واستبداله بالنقش بالحناء، وذلك أثناء جولتها في قرية أزميل التراثية بمدينة الجبيل الصناعية.

وبعد أن أبدت هوكينز إعجابها بالنقش بالحناء، سارعت إلى تشمير عباءتها ومد يدها إلى الناقشة، وقالت لها "أريد نقشاً على شكل وردة"، بدأت الناقشة التي وصلت العقد الثاني من عمرها والتي انبهرت حرم السفير من مستوى إتقانها للنقش بالحناء.

وقالت حرم السفير لـ"العربية.نت" إنها تفضل الحناء عن التاتو، مشيرة إلى أن الحناء تفي بالغرض، وتعطي أشكالاً مختلفة وتمكن إزالتها بسهولة، بل إن طريقة تشكيل الرسمة من خلال الناقشة يجعل المرأة لا تمل من وقتها، ومن الممكن أن تبدل الرسمة أو النقشة كما تشاء.

وأكملت ديان حديثها قائلة: "أنا أحب الحناء فكل فترة أقوم باستخدامها أختار اللون الذي أفضله؛ مرة الأسود ومرة البني"، مضيفة "أن زوجها السفير لا يرفض هذا النوع من الصبغة، بل يعتبره بديلاً جيداً للصبغات الموجودة في السوق".

وأشادت ديان بالفتاة السعودية التي استطاعت أن ترث وتتعلم النقش، ولم تخجل عندما تقوم بهذا العمل، بل تهب له قدرتها على التركيز ومحافظتها على هذا الإرث.