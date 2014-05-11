الشورى وإفلاس التقاعد

بحسب ما نشرت صحيفة الحياة الإثنين الماضي الموافق 5/5/2014م حول مناقشة مجلس الشورى لدراسة تفيد باحتمالية إفلاس صندوق التقاعد العسكري بحلول العام 2023م والمدني بحلول العام 2037م، وهو ما يضع عدداً من التساؤلات موضع النقاش: هل استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد واكبت وتواكب أنظمة الدولة فيما يعنى بالتقاعد واستحقاقات المدنيين والعسكريين؟ وهل يكون البديل في رفع سن التقاعد ؟

قبل الإجابة عن تلك التساؤلات يجب أن نعترف بأن سن التقاعد متفاوت بين دول العالم، فبينما في دول كتركيا يبلغ سن التقاعد 45 عاماً نجد في دول أخرى كفرنسا تصل إلى 65 عاماً وفي المملكة المتحدة من المرجح أن تصل إلى قرابة السبعين في منتصف العام 2030 م، والسؤال: أين هي مصلحتنا الوطنية الإستراتيجية هل في رفع سنوات خدمة موظفي الدولة أم تقليصها؟

قبل عقود من الزمن كان العمل في القطاع العام جذاباً جداً وهو ما سهل انخراط عدد كبير من رجال ونساء الوطن للعمل في مختلف قطاعات الدولة، وبعد سنين أفرزت ثقافة الأمان الوظيفي والتي باتت الشغل الشاغل للمواطنين وعززت من رغبتهم في العمل في القطاع العام، مع ما يوفره القطاع الخاص من رواتب وبدلات مجزية وبخاصة بعد العمل لعقد أو عقدين وهو ما فاقم طلب العمل على القطاع العام وساهم في ارتفاع البطالة ووفرت الأرضية الخصبة لتكوين قناعات واهمة وصورة نمطية للعمل في القطاع الخاص.

توجه الدولة بخصوص توظيف المواطنين اختلف والبديل الأنسب ليس في المحافظة على نفس سنوات الخدمة أو رفعها بل في (تخفيض) سنوات خدمة موظفي الدولة وما يعزز ذلك الوفرات المالية لدينا والاقتصاد الجيد -بفضل الله- وبالتالي قد يكون تخفيض سن التقاعد إلى الخمسين أنسب ما يمكن لجنة الإصلاح الإداري من إعادة هيكلة القطاع العام ومكافحة الترهل والبيروقراطي، وتجديد الدماء في القطاع العام، ومن ناحية أخرى وبينما تعمل عدد من الدول على إعادة هيكلة صناديق تقاعدها كما هو الحال في اليابان والتي أعلنت قبل بضعة أسابيع عن إعادة هيكلة صندوقها التقاعدي والذي يعد أكبر صندوق تقاعد في العالم ما هو المانع من إعادة هيكلة صندوق التقاعد لدينا؟ بل وتوحيد أنظمته مع التأمينات الاجتماعية ودمجهما بعد تقييم الاستثمارات ما يحقق مرونة لموظفي القطاع العام من الانتقال إلى القطاع الخاص أو العكس أو التقاعد بيسر أكبر.

رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً هو بالطبع لمصلحة المؤسسة العامة للتقاعد أكثر من كونه فائدة للاقتصاد الوطني، والمهم الآن إعادة تقييم طبيعة استثمارات الصندوق والإفصاح عن نسبة العوائد السنوية لإجمالي استثماراتها، فبينما يعلن صندوق التقاعد النرويجي عن تحقيق أفضل عائد في تاريخه بعائد سنوي يصل إلى 13% وصناديق خليجية أخرى تحقق عوائد تصل إلى 11 %، لا نعلم ما هي عوائد استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد؟ وما هو موقفها المالي الذي أدى إلى الصرخة المدوية في مجلس الشورى حول احتمالية الإفلاس في غضون عقد أو عقدين تقريباً.

المعالجات الموضعية مع المحافظة على طبيعة الأداء لا تحقق إنجازات والأهم الآن هو إعادة الروح للقطاع العام وفتح نوافذ جديدة للإبداع يحتاجها، لا يحقق ذلك سنوات الخدمة بل تقليصها على أقل تقدير لعقد أو عقدين من الزمن.



نقلا عن صحيفة "الرياض"