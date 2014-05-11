فقيه يصدر قرارات إدارية في وزارة الصحة

أصدر وزير الصحة المكلف، المهندس عادل فقيه، عددا من قرارات تمديد التكليف لمسؤولي الوزارة بعدد من القطاعات الصحية، شملت تمديد تكليف د. عدنان العبدالكريم للقيام بأعمال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض لمدة عام، وتمديد تكليف د. عبدالله الطائفي للقيام بأعمال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة لمدة عام، وتمديد تكليف د. صلاح الخراز للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم لمدة عام، وتمديد تكليف د. محمد الهبدان للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية لمدة عام، وتمديد تكليف عبدالمحسن العمار للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل لمدة عام، كما شملت القرارات تمديد تكليف د. ياسين ملاوي للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لمدة عام.

وقد أهاب الوزير بالمكلفين الارتقاء بمستوى الأداء في مرافق الوزارة، مطالباً المكلفين بالتعامل بشفافية تامة مع الجمهور ووسائل الإعلام بما يضمن تقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى وكسب رضاهم.

وحث المكلفين على الاهتمام بالكوادر الصحية والعاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، فهم خط المواجهة الأول الذي يحمي المجتمع من الأمراض.