ما هو رأي هيئة السياحة ؟

يقول بعض أصحاب العمارات المعدة للإيجار على هيئة شقق مفروشة في العاصمة المقدسة إنه تم توجيههم إلى وجوب تأمين ثلاثة حراس مناوبين يكلفون صاحب العمارة اثني عشر ألف ريال شهريا، وما يزيد على مائة وأربعين ألف ريال سنويا، مع أن عماراتهم تقع خارج المنطقة المركزية، ومتوسط نسبة إشغالها لا تزيد على عشرين في المائة على مدار العام، فهي ليست مثل عمائر الشقق المفروشة الواقعة في المنطقة المركزية التي تصل نسبة إشغالها إلى ثمانين في المائة، وكما أن إيجار الغرفة في عماراتهم البعيدة من الحرم لا يزيد على مائة ريال في اليوم، وتوجد مصاريف كهرباء ونظافة وصيانة وماء تصل إلى نحو ستين ألف ريال سنويا، فتكون تكاليف الحراسة والخدمات أكثر من مائتي ألف، وهذه التكاليف تلتهم نصف أو ثلثي الدخل السنوي المتوقع، ولا سيما في حالة عدم تأجير العمارة في موسم الحج.

وهم يأملون أن تتم دراسة مسألة الحراسة ووضع ضوابط لها، بحيث لا يطالب بها إلا من تكون نسبة الإشغال لعمارته تزيد على خمسين في المائة، وأن تصدر بذلك لائحة تنظيمية تأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب هذا النشاط الاقتصادي، ولعل هيئة السياحة تقوم بهذا الأمر.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"