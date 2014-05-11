السعودية: منع 10 رجال أعمال من السفر

أعلن في العاصمة الرياض، اليوم الأحد، عن منع 10 رجال أعمال (عقار) من السفر خارج السعودية. وقالت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة في بيان لها إنها أدرجت 10 أشخاص من رجال أعمال (أصحاب المساهمات المتعثرة) على قائمة (الممنوعين من السفر)، في حين أوقفت الخدمات عن 42 صاحب مساهمة, وذلك بإصدار قرارات (إيقاف الخدمات)، بينما بلغ عدد غير المتعاونين مع اللجنة وتم إدراج أسمائهم على قائمة (القبض) لإحضارهم لدى اللجنة 23 صاحب مساهمة وفقاً للإجراءات المتبعة.

ودعت في بيان لها أصحاب المساهمات العقارية التي لم يتم الاستدلال على عناوين أصحابها أو لم تجد رداً على العناوين المتوافرة لديها، والبالغ عددها 9 مساهمات, بالتواصل مع اللجنة مباشرة للعمل على البدء في تصفيتها .

وأكدت اللجنة ضرورة تجاوب أصحاب المساهمات معها لتفادي إدراج أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات، وذلك وفقاً للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (48) بتاريخ 14/2/1430هـ، الذي نص على أنه إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً, يدرج على قائمة الممنوعين من السفر، وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات), فإن لم يتجاوب بعد مضي 60 يوماً, يدرج على قائمة القبض, وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة .

وأعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة, أسماء المساهمات التي لم يستدل على أصحابها أو أصحابها غير متجاوبين, حيث شملت (جنوب المعارض للمالك "جرش للتجارة" , وبيت المزيني لمؤسسة "بيت المزيني للتجارة", وشمال العليا مكتب "الشهري للعقار", وشمال العليا مؤسسة "أبها", وشمال شبك المطار مؤسسة "بيت المزيني", وأرض المغرزات مؤسسة "الجنوبي والفوزان", والأرض الواقعة شرق المعارض مؤسسة "محمد العبدالله الشعلان", وأرض سليمان العبيدان مكتب" سليمان صالح العبيدان", وأرض طريق الحجاز مؤسسة "زهرة الخليج العقارية").

يذكر أن اللجنة استطاعت تقليص عدد المساهمات التي لم تعرف عناوين أصحابها من 62 مساهمة إلى 9 مساهمات، حيث جرى التعاون مع القائمين على المساهمات المعلنة سابقاً، وتم التوصل إلى آلية نظامية لتصفية مساهماتهم.