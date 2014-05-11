من الصحف: مبادرة بجلد الفتيات المتبرجات

مجموعة من الشباب السعودي أطلقت على نفسها "شباب الهمة"، أبرز المواضيع التي تناولته الصحف السعودية في طبعتها اليوم، حيث أوكلت تلك المجموعة الشابة لنفسها ضبط الاحتشام في الاسواق بالتهديد بضرب من تخالفهم بالخيزرانة، دون موافقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو علمهم بهذا الفعل الذي تسبب في ذعر الأهالي في منطقة نجران.





شرورة.. "محتسبون" يزعمون مكافحة التبرج بـ"الخيزرانة"

في الوقت الذي نفت فيه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران أي علاقة لفرعها في محافظة شرورة بمجموعة أطلقت على نفسها اسم "شباب الهمة" يدعون أنهم يقومون بضبط الاحتشام في الأسواق، أحدث الترويج لهذه المجموعة الذعر لدى الكثير من المتسوقات، في حين جاء تحذير الهيئة من استغلال اسمها من قبل هؤلاء الشباب أو غيرهم، وكذلك النفي القطعي لعدم وجود العلاقة بينها وبين المجموعة على لسان مسؤول القضايا بهيئة نجران الشيخ متعب الأسمري، مؤكدا في تصريح إلى "الوطن" أمس، عدم وجود أي فرق مساندة للهيئة، باستثناء رجال الشرطة فقط، مطالباً بالتبليغ عن أي شاب يقوم بعمل أي إجراء من إجراءات الضبط.

وفيما علمت "الوطن" من مصادرها أن هيئة الأمر بالمعروف بدأت في ملاحقة هؤلاء الشباب، كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد حملت خلال الأيام الماضية، رسالة تحذر كل من تخرج للسوق متبرجة أو بدون مرافقة محرمها، بأنها ستضرب بالعصا "الخيزرانة"، دون أن تحدد الرسائل المقصود بالتبرج، وجاء في نص الرسالة "هناك مجموعة من الشباب بشرورة قاموا بمساندة الهيئة ومساعدتها في القضاء على التبرج في الأسواق والأماكن العامة وأطلقوا على أنفسهم "شباب الهمة"، فنصيحتي لكل بنات شرورة ولزائراتها الكريمات المحافظة على الحشمة والتستر، وقد حذروا في الواتس أب، والحاضرة تبلغ الغائبة، وستضرب بــ"الخيزرانة" في أي مكان".

وأثارت الرسالة حفيظة ساكني شرورة واستهجانهم، ومنهم المواطن فهد الصيعري الذي أبدى امتعاضه من هذا التفكير في التعامل، مذكراً هؤلاء بأن هنالك هيئة في شرورة وهي من تقوم بهذا الإجراء بطريقة نظامية وبرجال محترفين ومدربين في التعامل مع هذه الحالات وبالنصيحة والكلمة الحسنة، مؤكداً أنه لم ير من قبل أي امرأة كاشفة عن وجهها في السوق التجاري بشرورة من المواطنات.

يذكر أن شرورة شهدت أكثر من حادثة اعتداء قام بها شباب يدعون أنهم مساندون للهيئة في أعمالها، وكان آخر هذه الأحداث ما تعرضت له بعض المتسوقات والعاملين في أحد المراكز التجارية عند افتتاحه نهاية العام الماضي من عنف جسدي من قبل "محتسبين" لمنع ما وصفوه بالاختلاط، حيث تم إيقاف مجموعة منهم وإحالتهم للجهات الأمنية، ونشرت "الوطن " تفاصيل ذلك في حينه، تحت عنوان "شرورة.. محتسبون يخترقون سوقا بـ"التكبير".

وكان رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن الهيئة لا علاقة لها بالذين يعملون خارج نطاق العمل الرسمي، وأن هناك أنظمة واضحة تمنع مثل هذه التجاوزات، مشددا على أن الهيئة تبرأت من الأفراد الذين لا يعملون تحت مظلتها، وتؤكد للجميع أنها لن تلجأ ولن تسمح مطلقا بمثل هذه التصرفات التي عدها "تعديا واضحا على الأنظمة".

«هدف» يعاقب 500 فتاة سعودية بسبب «السعودة الوهمية»

علمت «الحياة» أن وزارة العمل ضبطت خلال العام الماضي نحو 500 سعودة وهمية على مستوى المملكة لفتيات يتعاونّ مع ملاك مؤسسات وشركات تفادياً من الوقوع في النطاق الأحمر، الذي يحاسب عليه برنامج نطاقات المطبق لتوطين الوظائف في المؤسسات والشركات، مؤكدة أنه «الأقل مقارنة بالأعوام التي سبقته»، فيما قام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بمعاقبتهن وحرمانهن من خدماته.

وذكر مصدر لـ«الحياة» أن «الحالات التي تم ضبطها تم تنفيذ عقوبة حرمانها من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مدة 3 أعوام، إضافة إلى عقوبات تمثلت بغرامات مالية لأصحاب المؤسسات، وإنذار بعضها بالإغلاق في حال الاستمرار في ذلك، وأضافت بأن «هذا العدد هو لوظائف نسائية فقط، وهو الأقل مقارنة بالأعوام الخمسة الأخيرة التي سبقته، وأن السعودة الوهمية تكثر في وظائف الذكور أضعاف وظائف النساء».

وأوضح مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، لـ«الحياة» أن «السعودة الوهمية ضمن اختصاص جهتين هما وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونحن لا نحرم موظفاً من الدعم إلا في حالات معينة، أبرزها إذا لم نجد الموظف في المنشأة، ولم يستمر في العمل يوقف الدعم فوراً، سواء أكانت سعودة وهمية أم حقيقية، ودورنا رقابي، ونتحقق من وجود الموظف المدعوم على رأس العمل في المنشأة».

وذكرت فتاة حرمت من دعم هدف، مدة 3 أعوام، (فضلت عدم ذكر اسمها)، أنها استقالت من وظيفتها بعد عامين من العمل في إحدى المؤسسات، إلا أن المؤسسة أبقت اسمها ضمن كشوفات الموظفين، ولم تقم بحذفها من التأمينات الاجتماعية لحاجتها إلى موظفين سعوديين حتى لا توضع في النطاق الأحمر. مشيرة إلى أنه لهذا السبب وجّهت لها عقوبة المشاركة في السعودة الوهمية، وقالت: «الخطأ كاملاً يقع على عاتق المؤسسة التي عملت فيها ولم ترفع اسمي من قوائمها، إذ لم أكتشف هذا الأمر إلا بعد مراجعة التأمينات الاجتماعية، وأوضحوا لي ضرورة التأكد من التأمينات فور إخلاء طرفي من المؤسسة التي أعمل بها، وعدم بقاء اسمي ضمن موظفيها المسجلين».

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت خدمة التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف الكشف عن السعودة الوهمية، وضبط عدد من الشركات التي تلحق موظفين في مؤسستها، على رغم أنهم غير عاملين لديها.

وطالبت الفتاة صندوق تنمية الموارد البشرية بمخاطبة السعوديين والسعوديات قبل فرض عقوبات عليهم، وإعطائهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، خاصة وأن مشكلة استغلال أسماء السعوديين لدى الشركات معترف بها من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، ولدى مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة، مئات الشكاوى من سعوديين تم استغلال أسمائهم من دون علمهم في شركات ومؤسسات بهدف الابتعاد عن النطاق الأحمر.

مدني مكة يبدأ استقبال المتضررين من السيول.. غدا

بناء علي توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بسرعة تشكيل لجان لحصر الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة.

وبدأ الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على الفور تنفيذ توجيه سموه الكريم بتحديد مواقع لثلاث لجان وإذا استدعى الموقف سيكون هناك لجان إضافية وستبدأ اللجان المرحلة الأولى من العمل والتي تتضمن استقبال المتضررين وتسجيل بياناتهم وذلك اعتبارا من يوم غدا الأحد الموافق 12-7-1435هـ على أن يكون عملها فترتين صباحية من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا ومسائية من الخامسة عصرا حتى الثامنة مساء بقصد إعطاء فرصة للموظفين المرتبطين بدوام صباحي وتستمر أعمال اللجنة لمدة عشرون يوما.

وقد تم تحديد ثلاثة مواقع بناءا على إحصائيات البلاغات الواردة لغرفة العمليات ولكونها أكثر المواقع تضررا كما تتميز هذه المواقع ايضا ببعدها عن اﻻزدحام المروري وتوفر العدد المناسب من مواقف السيارات بها.

133 ألف شاحنة تحبس أنفاس العروس

أوضح فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، أن عدد التراخيص العاملة في مجال نقل وترحيل البضائع بمختلف محافظات المنطقة، بلغت حتى الآن 1154 ترخيصا بحسب ما هو مسجل في نظام الملكية لدى الفرع، موزعة على مدينة جدة بعدد 825 ترخيصا ومكة المكرمة 38 والطائف 167 والخرمة 48 ورنية 12 ورابغ 18 والجموم 20 والكامل عدد ترخيص واحد وتربة 15 وخليص عدد ترخيصين. وبين مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد توفيق لـ «عكاظ» أن عدد الشاحنات المقيدة بالفرع بلغ 133748 شاحنة منها 19064 شاحنة مقيدة للشركات و114684 شاحنة مقيدة للأفراد، مشيرا إلى أن مدينة جدة فقط يوجد بها 133014 شاحنة وفي مكة المكرمة 170 والطائف 324 والخرمة 92 ورنية 22 والقنفذة 10 والليث 6 ورابغ 34 والجموم 40 والكامل 2 وتربة 30 وخليص 4 شاحنات. وأشار توفيق إلى أن عدد المنشآت العاملة في نشاط الأجرة العامة في مدينة جدة بلغ 466 منشأة والعاصمة المقدسة 188 منشأة والطائف منشأة واحدة فقط. وأوضح توفيق أن عدد المنشآت العاملة في مجال نشاط تأجير السيارات 236 منشأة ومكتبا للخدمة منها 157 في جدة و120 في العاصمة المقدسة و115 في الطائف و80 في القنفذة و10 في رابغ و15 في محافظة الخرمة.