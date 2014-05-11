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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

هذا الإيجار المرهق، ولكن ما العمل؟

كتبتُ عن هذا الموضوع غير مرة وقررت ألاّ أعود للكتابة عنه، لكي لا ألام على التكرار، ولكنّ هذا الخبر الذي نشر في صحيفة الرياض في العدد الصادر بتارخ 5 رجب الموافق 4 مايو 2014 شدّني غصبا إلى الكتابة عنه، ويقول الخبر إنّ تكاليف الايجار سجلت أعلى معدلات التضخم بين أقسام الإنفاق الرئيسية خلال الفترة من 2007 إلى مارس 2014 بنسبة بلغت 73,5%وفقا للرقم القياسي لتكاليف المعيشة الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ولم يتطرق الخبر إلى الأسباب، ولا أزعم أنني أعرفها ولكن قد أعرف بعضها، وأول ما يرد إلى الخاطر ارتفاع أسعار الأراضي وخاصة في المدن الكبرى، يأتي بعد ذلك عامل مهم في تحديد الأسعار ارتفاعا وانخفاض، وهو العرض والطلب، والمعروض من المساكن أقل كثيرا من الطلب عليها وخاصة أيضا في المدن الكبرى، والسبب الهجرة إليها من المناطق، والحل واضح ولكننا لا ننفذه، وهو خلق فرص عمل فيها بحيث لا يضطر أهلها إلى الهجرة منها، والحل أيضا هو في بناء المدن الاقتصادية والصناعية خارج المدن الكبرى، وقد تحقق شيء من ذلك في الجبيل وينبع، ولكنّ مشاريع المدن الاقتصادية توفي بعضها بالسكتة القلبية وتعثرّ أهمها وهو المدينة الاقتصادية في رابغ حيث اقتصر البناء فيها على المساكن، ولم يشيد أيّ مصنع معرفي، ومع الأسف فإنّ هذا التضخم يحدث في الوقت الذي تجمدت فيه منذ سنين طويلة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي، ولا ننسى وزارة الإسكان التي لم تنطلق بعد مشاريعها السكنية.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

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