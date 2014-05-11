وفاة 142 شخص بسبب "كورونا" في السعودية

أعلنت وزارة الصحة في بيانها اليومي حول فيروس كورونا، عن تسجيل ثلاث حالات، ووفاة ثلاثة مسجلاً مسبقاً، ليرتفع عدد المصابين إلى 483 مصاب، توفي منهم 142 حالة.

وفيما يلي نص البيان:

• العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 3 حالات

• الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليآ: 5 حالات

• العدد الكلي للوفيات: 3 حالات ضمن الحالات المسجلة سابقا، احدى حالات الوفيات المسجلة تعود ليوم 7/5/2014



ملخص الوضع الصحي للحالات:

▪ 3 حالات مستقرة

▪ حالة واحدة لا توجد لديها أعراض

• تفاصيل الحالات :

في منطقة الرياض :

1.إمرأة تبلغ من العمر 56 سنة ، ظهرت عليها اعراض تنفسية خفيفة بعد مخالطتها لحالة مؤكدة وحالتها مستقرة.

في جدة :

1.إمرأة تبلغ من العمر 80 عاما ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 6/5/2014 م وراجعت طواري مستشفى حكومي بتاريخ 6/5/2014 م حالتها مستقرة و عزلت بالمنزل.

2.إمرأة تبلغ من العمر 42 عاما ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 4/5/2014م و أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 5/5/2014 م و هي مخالطة لحالة مؤكدة وحالتها مستقرة.

• حالات الوفاة :

1.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 45 سنة بتاريخ 7/5/2014 م و هو من الحالات المسجلة سابقاً بمحافظة جدة.

2.حالة وفاة لإمرأة تبلغ من العمر 80 سنة بتاريخ 10/5/2014 م و هي من الحالات المسجلة سابقا بمنطقة الرياض .

3.حالة وفاة لإمرأة تبلغ من العمر 62 عاما بتاريخ 10/5/2014 م وهي من الحالات المسجلة سابقا بمنطقة الرياض .



• الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا:

1.إمرأة تبلغ من العمر 34 عاما ، وأخرجت من مستشفى حكومي بجدة .

2.إمرأة تبلغ من العمر 26 عاما وكانت معزولة منزلياً بجدة و تماثلت للشفاء.

3.رجل يبلغ من العمر 40 عاما وخرج من مستشفى حكومي بجدة .

4.رجل يبلغ من العمر 37 عاما وكان معزول منزلياً بمنطقة تبوك وتماثل للشفاء.

5.إمرأة تبلغ من العمر 24 عاما وكانت معزولة منزليا ًبمنطقة تبوك وتماثلت للشفاء .