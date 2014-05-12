آل الشيخ يطالب عناصر الهيئة بالعمل من دون تصيد

طالب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، عناصر الهيئة بالعمل من دون تصيد.

وقال خلال لقائه أعضاء ورؤساء مراكز فرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل أخيراً: "علينا أن نعمل وفق فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية وتطبيقهم لها. لا غلو ولا تطرف ولا تجسس ولا تصيُّد ولا ظلم، لأن هذه ليست من خصال الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر".

وأضاف: "على منسوبي الهيئة جميعاً التحلي بالصبر والحكمة والرحمة والتعامل مع المواطنين والمقيمين بها حتى تمثل الإسلام على الوجه الصافي النقي الذي يرضي الله ويحقق مصلحة الأمة ويبرئ الذمة".

وحذر آل الشيخ من أخذ العلم الشرعي عن أشخاص لم يعرف عنهم العلم الشرعي، بل عرفوا بالتنطع والغلو والتطرف وإثارة الفتن والشر، وإساءة تفسير النصوص الشرعية، مؤكداً على ضرورة أخذ العلم من أصحاب السماحة الذين عرفوا بالعلم الشرعي، والذين لم يأخذوه لأجل غرض من أغراض الدنيا.