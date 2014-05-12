ارتفاع ضحايا كورونا إلى 147 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة اليوم في بيانها التفصيلي الخاص بفيروس "كورونا" عن تسجيل 8 حالات جديدة، و5 وفيات، ليصبح عدد المصابين 491 شخصاً، ووفاة 147 شخصاً.

وفيما يلي نص البيان:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 8 حالات.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حالياً: 6 حالات.

العدد الكلي للوفيات 5 حالات (حالتان ضمن الحالات المسجلة في الـ24 ساعة الماضية و3 حالات ضمن الحالات المسجلة سابقا).

ملخص الوضع الصحي للحالات:

حالتان مستقرتان.

4 حالات حرجة بالعناية المركزة.

حالتان وافتهما المنية.

تفاصيل الحالات :

الرياض:

امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 8/5/2014 وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 12/5/2014 وحالتها مستقرة.

امرأة تبلغ من العمر 60 عاماً أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 5/4/2014 وظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 11/5/2014 وتتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله لها الشفاء العاجل.

امرأة تبلغ من العمر 74 عاماً أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 21/3/2014 وظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 11/5/2014 وتتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله لها الشفاء العاجل.

امرأة تبلغ العمر 80 عاماً، تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض مزمنة بالقلب والكلى، أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 19/4/2014 لأمراض بالقلب، وظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 1/5/2014، وقد وافتها المنية بتاريخ 11/5/2014 تغمدها الله بواسع رحمته.

جدة:

امرأة تبلغ من العمر 44 عاما ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 9/5/2014 أدخلت مستشفى خاصاً بتاريخ 10/5/2014 وحالتها مستقرة وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

رجل يبلغ من العمر 29 عاماً ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 18/4/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 23/4/2014 ويتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله له الشفاء العاجل وهو مخالط لحالة مؤكدة.

المدينة المنورة :

رجل يبلغ من العمر 36 عاماً, أدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 5/5/2014 وخرج بتاريخ 7/5/2014، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 8/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بنفس اليوم ويتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله له الشفاء العاجل وهو مخالط لحالة مؤكدة.

رجل يبلغ من العمر 66 عاماً, ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 1/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بنفس اليوم وتدهورت حالته الصحية ليدخل إلى العناية المركزة بتاريخ 3/5/2014 وقد وافته المنية بتاريخ 11/5/2014 تغمده الله بواسع رحمته.



وفيات من الحالات التي سجلت سابقا:

حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 70 عاماً بتاريخ 9/5/2014، وهو من الحالات المسجلة سابقاً بمحافظة جدة تغمده الله بواسع رحمته.

حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 73 عاماً بتاريخ 11/5/2014 وهي من الحالات المسجلة مسبقا بمنطقة الرياض تغمدها الله بواسع رحمته.

حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 82 عاما بتاريخ 11/5/2014 وهو من الحالات المسجلة سابقا بمنطقة الرياض تغمده الله بواسع رحمته.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حالياً:

رجل يبلغ من العمر 23 عاماً وخرج من مستشفى حكومي بجدة بتاريخ 9/5/2014.

امرأة تبلغ من العمر 38 عاماً، خرجت من مستشفى حكومي بجدة بتاريخ 11/5/2014.

امرأة تبلغ من العمر 75 عاماً, خرجت من مستشفى خاص بجدة بتاريخ 11/5/2014 .

رجل يبلغ من العمر 54عاماً, خرج من مستشفى خاص بجدة بتاريخ 11/5/2014.

امرأة تبلغ من العمر 29 عاما مبلغة من العاصمة المقدسة, خرجت من مستشفى حكومي بجدة بتاريخ 9/5/2014 .

امرأة تبلغ من العمر 41 عاما من مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 9/5/2014.