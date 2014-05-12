الدواء والتوعية

سأكتب هذه المرة عن موضوعين يبدوان لأول وهلة أنهما مختلفان، ولكنهما يتعلقان بالصحة أو تحديدا الدواء والوقاية من الأمراض، وبالنسبة للدواء أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في (الهيئة العامة للغذاء والدواء) صالح باوزير خلال حديثه لصحيفة المدينة (العدد الصادر بتارخ 9 مايو 2014) أنّ صناعة الأدوية في المملكة حديثة وتنمو بشكل جيد في ظلّ وجود 24 مصنعا تغطي20٪ من الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أنّ هناك أكثر من 10 مصانع تنتظر الترخيص، وأنّ التوقعات تشير إلى زيادة عدد المصانع خلال الأعوام السبعة المقبلة لتغطي 40٪ من حاجة السوق، وأضاف أنّ الطلب يتزايد على المنتجات الدوائية بشكل مستمر في الوقت الذي تعتمد فيه المملكة على الاستيراد، وبلغت كلفة استيراد الأدوية 108 مليارات ريال خلال عام 2013، وهذه فيما أرى أرقام مخيبة للآمال، وهذا يثبت أننا متخلفون في صناعة الأدوية عن دول مجاورة لنا كمصر والأردن، واللوم يوجه هنا إلى رجال الأعمال الذين يبحثون عن الربح السريع، ولا ينتظرون عاما أو عامين في صناعة يمكن أن تحقق ربحا أكثر على المدى البعيد، هذا على أنه فضلا عن ذلك ربح ثابت ومستقر لأنّ الناس لا يمكن أن يستغنوا عن الدواء، ولكن ماذا نفعل في الجشع؟

الموضوع الثاني أريد أن أشيد بالسيدة عالية باناجة التي أطلقت محاضرات حملة «سنهزم كورونا بالتوعية» وعلى هذا فليعمل العاملون.



نقلاً عن صحيفة "الرياض"