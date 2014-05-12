الشهري: لولا دعم الدولة لارتفعت أسعار الكهرباء

كشفت تصريحات لمحافظة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، اليوم الاثنين، أن فواتير الكهرباء لدى المستهلكين بداخل السعودية مهددة بالارتفاع إلا بشرط. وأوضح في تصريحات على هامش فعاليات المعرض السعودي الدولي العاشر للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة 2014 الذي سينطلق غداً أن الشرط هو استمرار دعم الدولة.

وقال: "إن تكلفة إنتاج الكهرباء عالية جداً، ولولا دعم الدولة لارتفعت أسعارها".

وأضاف الشهري: "إن إجمالي دعم الحكومة السعودية للوقود سنوياً والذي بلغ 100 مليار ريال". مشيراً إلى أن الوقود في السعودية يقدم بأسعار مخفضة جداً، موضحاً في الوقت نفسه أن القروض الحكومية الميسرة لقطاع صناعة الكهرباء في السعودية بلغت 80 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح أن نمو الطلب على الكهرباء في السعودية كبير جداً، حيث يصل النمو إلى 9 في المئة سنوياً، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذا النمو تبنى له محطات لتغطية الطلب في الصيف وباقي العام تكون غير فاعلة.

يذكر أن المعرض يعد من أكبر المعارض التي تقام على منطقة الشرق الأوسط والعالم، إذ سيحضره أكثر من 200 عارض وحضور 700 من الخبراء والمهتمين ورجال الأعمال وصناع القرار، في ظل توقعات لعدد أكثر من 20 ألف زائر.

من جهته كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم أحد القطاعات الراعية للمعرض أن زيادة الطلب على المياه يفرض تحدياً وواقعاً جديداً مع تنوع وتطور التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى استراتيجيات مائية مستدامة من خلال المعرض السعودي الدولي العاشر للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة – 2014م الذي تستضيفه المنطقة الشرقية.

وشدد على أن المعارض الدولية تمثل إحدى الركائز المعرفية في استخلاص التوجهات العالمية في الشأن المائي، لافتا إلى أن المستوى التقني والاستثماري والاستراتيجي الذي وصل إليه القطاع المائي، والبيئي في المملكة يضع مستوى غير محدود من التطلعات للشراكات الجاذبة، فالمعالجة المائية تحد من تصريف مياه الصرف الصحي في أودية التجميع، وبالتالي تقليل حجم التلوث في البيئة.

ولفت إلى أن الشركة من خلال قيامها بالمعالجة المائية تحد من تصريف مياه الصرف الصحي في أودية التجميع، كما أنها تحمي موارد المياه الجوفية الطبيعية، وتوفر الأسمدة العضوية بأسعار معقولة للاستخدامات الزراعية، إذ تم توقيع عقود لبيع 500 ألف متر مكعب يوميا، بقيمة بلغت أكثر من 6 مليارات ريال، بمعدل نمو في الاستخدام يصل إلى 25 في المئة.