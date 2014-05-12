تخريج 11 ألف طالب مبتعث بأميركا نهاية الشهر

يرعى وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين في أميركا عادل بن أحمد الجبير الاحتفال السنوي في العاصمة واشنطن بتخرج الدفعة السابعة من مبتعثي برنامج خادم الحرمين في أميركا ومعرض التوظيف المصاحب في الفترة من 24 إلى 27 من مايو.

وتأتي الاحتفالات بالتزامن مع الذكرى التاسعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملكاً للبلاد.

ورفع الملحق الثقافي السعودي في أميركا الدكتور محمد بن عبدالله العيسى إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد التهنئة ببلوغ خريجي البرنامج رقماً تاريخياً جديداً يزيد على 11 ألفاً في درجات الدكتوراه والزمالات الطبية، الماجستير، والبكالوريوس.