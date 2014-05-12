شاب يقتل خالته ويشج رأس أمه في مكة

احتجزت شرطة العاصمة المقدسة شاباً في الـ30 من عمره، إثر اعتدائه على خالته ووالدته، وتسببه في وفاة الأولى وإصابة الأخيرة بإصابات في رأسها.

إزاء ذلك، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي أن الجهات الأمنية في شرطة العاصمة المقدسة، تبلغت صباح اليوم الاثنين عن اعتداء شاب آسيوي على خالته (60 عاماً) ووالدته (54 عاماً) بالضرب، ما أدى لوفاة الأولى وإصابة الثانية في رأسها.

وبين المقدم القرشي أنه جرى نقل جثمان المتوفاة والمصابة إلى المستشفى، ﻹكمال الإجراء اللازم، وأضاف: "بعد التحقيقات والتحري، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، والتحفظ عليه وإحالته للجهات المختصة".

وفي حين تحدثت مصادر لـ"العربية.نت" بمعاناة الشاب من اعتلال نفسي، أكد عدد من المقربين من أسرته أن صحته النفسية جيدة، مرجعين سبب قتله خالته ووالدته إلى دخوله في خلاف ومشادة كلامية معهما.