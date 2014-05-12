اغلاق محطة الرحيلي على طريق جدة- مكة السريع

أغلقت إمارة منطقة مكة المكرمة محطة الرحيلي للوقود، بعد إنذارها قبل 6 أشهر بتعديل المداخل والمخارج للمحطة التي تسببت في حوادث مرورية.

وتعهد صاحب محطة الرحيلي بتصحيح جميع المخالفات بعد إعطائه مهلة أخرى من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، لمدة شهر لتعديل المخالفات، لكن المهلة انتهت ولم يحدث أي تغيير كبير في المحطة، مما أدى إلى إغلاقها.

وكانت إمارة مكة قد شكلت لجنة من 9 جهات حكومية برئاسة الإمارة لرصد المخالفات في المحطة، حيث بينت أن المحطة فيها عدة مخالفات؛ منها تنظيم السير داخل المحطة، إضافة إلى تعدد مسارات المخارج في المحطة عن المسموح به.