مريض يشتكي من مقاطعة أسرته وينادي السعوديين لزيارته

اشتكى مريض من مقاطعة أسرته لزيارته في المستشفى، الأمر الذي حدا به إلى مناداة السعوديين عبر "تويتر" لزيارته في المستشفى.

وكتب المريض إبراهيم عبر حسابه: "تدرون ما فيه أحد الآن يزورني حتى إخواني وأبوي ولا أحد، اللي جنبي كل شوي تجيهم زياره وأنا ولا أحد، زوروني ستجدون الله عندي وتكسبون الأجر".

يذكر أنه أمس الأول قد غرد معرفاً عن نفسه قائلا: "أنا إبراهيم عمري 24، مشلول بشكل كامل وراقد في مستشفى الملك خالد الجامعي جناح 21 غرفة 3 سرير 3 أحتاج لزراعة خلايا جذعية بألمانيا وعلاج طبيعي".

وبعد ساعات من مناداته، احتشد الزوار في غرفته في المستشفى بصورة نالت إعجاب الكثير من المغردين، الذين أسسوا هاشتاق "#زيارة_إبراهيم"، يغردون من خلاله الدعوات إلى زيارة ذلك المريض بصورة مستمرة، وأيضاً يعبرون عن إعجابهم بهذا التجاوب السريع من قبل السعوديين بزيارته.

أدى احتشاد الزوار إليه بإدارة مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض إلى وضع رجال أمن أمام الغرفة لتنظيم الدخول إليه. ومن أبرز الشخصيات التي زارت المريض الفنان فايز المالكي، إضافة إلى عدد من المسؤولين.