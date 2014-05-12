"التجارة" تضبط عمالة تتلاعب بوزن الأغذية في نجران

ضبطت وزارة التجارة والصناعة عمالة أجنبية تورطت في إنقاص وزن الفواكه أثناء البيع في أحد الأسواق التجارية الكبيرة في نجران، وذلك بوضع أوقية داخل الكرتون لزيادة وزنه، وهو ما يعد غشاً تجارياً يتضرر منه المستهلكون، حيث تم استدعاء مالك الأسواق للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت الفرق الرقابية قد اشتبهت أثناء جولاتها التفتيشية بقيام العمالة بالتلاعب في وزن السلعة، وتحققت من ذلك بعد اتضاح وجود أوقية داخل الكراتين الخاصة بالفواكه، واعتراف العمالة بذلك.

وأجرت وزارة التجارة جولات تفتيشية مكثفة في المنطقة، حيث منعت تسويق كميات كبيرة من الدجاج الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي قبل وصولها إلى أسواق نجران، وذلك بعد أن ضبطتها الفرق الميدانية محملة في شاحنة كانت بصدد تصريف كميات منها على عدد من المطاعم والمحال التجارية، وصادرتها وعملت على اتلافها فوراً واستدعت المتورطين للتحقيق واتخاذ إجراءات نظامية بحقهم.