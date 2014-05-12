5000 طالب يتعرفون على "الفطور السعودي"

تعرف أكثر من 5000 طالب وطالبة على أهم الفوائد للفطور الصحي، وذلك أثناء مشاركتهم في حملة توعوية انطلقت الخميس الماضي تحت شعار "أسبوع الفطور السعودي" في مركز غرناطة مول بالرياض، وبمشاركة وزارة الصحة.

وشملت الحملة عددا من الفعاليات، من بينها مساعدة الأطفال في معرفة أهمية الفطور الصحي، ومسابقات تدور حول المعلومات الغذائية، وصنع أحلى شكل ساندويتش، ولعبة تفاعل الطفل بين الحقيقة والخيال، تخللها توزيع جوائز على الأطفال المشاركين.

وتستهدف الحملة طلاب وطالبات المدارس، بالإضافة إلى أسرهم، عبر نشاطات ترفيهية تبرز أهمية الفطور الصباحي ودوره في علاج العديد من المشاكل الغذائية كفقر الدم والبدانة وتسوس الأسنان وأمراض سوء التغذية الناتجة عن سوء العادات الغذائية الخاطئة؛ ومنها الإفراط في تناول السكريات والدهون، وتناول الأغذية الخالية من النفع الغذائي كرقائق البطاطا المقلية (الشيبس) والمياه الغازية.