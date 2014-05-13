الغذاء والدواء تحذر الحوامل من علاج حب الشباب

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام الأدوية المحتوية على مادة الايزوتريتينوين (Isotretinoin) المستخدمة لعلاج حب الشباب قبل وأثناء الحمل التي تستخدم حالياً ضمن ثلاثة أدوية مسجلة ومسموح بتسويقها في السعودية، وهي: (ROACCUTANE) (CURACNE) (XERACTAN) لاحتوائها على مادة الايزوتريتينوين.

وشدّدت الهيئة أنه من شروط استخدام هذا المستحضر التأكد التام من عدم حصول الحمل قبل وبعد البدء في استخدامه، وعلى ضرورة التقيد بالإرشادات الخاصة باستخدامه، ومنها ضرورة استخدام طريقتين مختلفتين لمنع الحمل عند النساء قبل شهر من بدء العلاج، وطوال فترة العلاج، ولمدة خمسة أسابيع بعد انتهاء فترة العلاج.

وأوضحت أنها قامت مؤخراً بتدشين برنامج لتقليل فرص حدوث تشوهات خلقية للأجنة قد تنتج جراء استخدام الأدوية المحتوية على مادة الايزوتريتينوين، ويشمل هذا البرنامج توزيع دليل إرشادي لكافة مستخدمي الدواء، ونموذج للموافقة قبل استخدام الدواء للتأكد من معرفة المريض بتبعات استخدامه قبل وأثناء الحمل، كما يشمل البرنامج على رسائل توعوية للممارسين الصحيين.

وأبانت الهيئة أنه يجب على الصيدلي المختص تسليم هذه الملفات لكافة مستخدمي هذه المستحضرات، ويمكن الحصول على النسخ المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.sfda.gov.sa، كما تنصح الهيئة المرضى بالامتناع عن استخدام هذه المستحضرات بدون وصفة طبية وبدون استلام هذه المواد الإرشادية.