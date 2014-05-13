بلدية الجامعة بجدة تغلق 37 مطعماً ومنشأة

أغلقت بلدية الجامعة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة إدارة الأسواق والرقابة التجارية في الأمانة (37) موقعاً مخالفاً، توزعت بين محال غذائية ومطاعم ومطابخ، وأشعرت (12) موقعاً يديرها عمالة أجنبية لا يحملون شهادات صحية لمزاولة العمل.

ورصدت الفرق الرقابية مخالفات عديدة تمثلت في: سوء حفظ المواد الغذائية, وتدني مستوى النظافة العامة داخل المحلات، وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وسوء حفظ المواد الغذائية ومواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد والتلف وعمال ليس لديهم كروت صحية وسوء تداول المواد الغذائية ومخالفات في المبنى والتجهيزات، كما يوجد سكن عمال داخل المطاعم والمحلات إضافة لوجود حظائر أغنام داخل بعض المطابخ وأتلفت البلدية كميات من اللحوم، ومواد غذائية منتهية الصلاحية, فيما صادرت أجهزة تبريد.

وقال رئيس بلدية الجامعة المهندس حسن غنيم "بناء على توجيهات معالي الأمين بالاهتمام بصحة المواطن وتكثيف الرقابة على المطاعم والمحلات الصحية والغذائية واستمراراً لحملات التصحيح الفوري فقد تم التنسيق مع إدارة التراخيص ورقابة الأسواق وإدارة الرقابة التجارية بدعم ومساندة بلدية الجامعة الفرعية بعدد من المراقبين الصحيين للقيام بحملة مشتركة على المحلات الصحية والغذائية الواقعة على عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق بلدية الجامعة الفرعية، والتي استمرت لمدة (4) أيام متتالية, وتم الوقوف على (103) محلات غذائية وصحية.

وأضاف تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على كافة المحلات والمطاعم والمطابخ المخالفة وإلزام المطابخ بإزالة الحظائر المتواجدة بها وعدم الذبح داخلها وتم إلزام بعض المحلات والمطاعم بإزالة سكن العمال الموجودة داخلها وسحب عدد (59) عينة غذائية عشوائية وتسليمها إلى مختبر الأمانة, كما صادرت الفرق الرقابية الصحية كمية من اللحوم والأسماك والدجاج والخضراوات الفاسدة، وأتلفت كافة اللحوم الفاسدة.

بدوره أكد المتحدث الرسمي في أمانة محافظة جدة محمد عبيد البقمي أن الأمانة لا تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، مؤكداً "استمرار الحملات التفتيشية". ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة، عبر رقم الطوارئ "940"، ليتم التعامل معها من جانب الأمانة.