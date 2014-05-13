بين الحقيقة والخيال

إن معظم الذين تحدثوا عن التاريخ والجوائز، قدموا الأسماء والمناسبات فقط واقتضى ذلك دحض كثير من التفاصيل، فكان معيار النقل والإشادة نموذجية، وبعيدة عن تلك الزوايا التي ترسخ فيها المعلومات الدقيقة، وسأقدم هنا قصة فيلم عن عالم الرياضيات العبقري جون ناش الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1994، لما بلغت شهرته الحد الذي بلغته، والتفاصيل المصاحبة له، والتحول النوعي الذي حدث في حياته، خلال الفيلم الذي قدمته هوليوود عن سيرته تحت عنوان "عقل جميل".

لقد جسد الفيلم حياة هذا الرجل، وبيّن دواعي مرضه وتصرفه، ومقدار الإنجاز الذي تأسس على نظريته، والتي قصد منها المعرفة الكاملة، في الاقتصاد والرياضيات والتجارة، واعتمد على معرفة الأشياء بعبقريته، والإشارة إلى المحيط الأسري الذي نشأ وسطه، فكانت أسرة متعلمة وواعية، وقد قامت والدته الأم فيرجينيا مارتن برعايته، فقد كانت معلمة في إحدى المدارس وتعي معنى التفوق والنبوغ، واهتمت كثيراً بتعليمه، ومظاهر نبوغه المبكرة.

ورغم الاضطرابات الذهنية التي رافقت ناش منذ عام 1958م، لم يُترك وحيداً، وساهم المجتمع والجامعة وزوجته في علاجه، بعد أن أودع مصحة نفسية من عام 1959 إلى عام 1970 بعد فصام لازمه في تلك الفترة فكان دخوله للمصحة النفسية على فترات متقطعة.

اُقتبس الفيلم عن كتاب بالعنوان ذاته، كتبته أستاذة الصحافة بجامعة كولومبيا، سيلفيا نصار، بعد أن ألهمتها سيرته، فتتبعت تاريخ حياته منذ مولده وحتى حصوله على «نوبل»، ونشرت كتابها تحت عنوان "عقل جميل" في العام 1998، حيث تحمس لإنتاجه فور قراءته المنتج بريان جويزر.

وأدى فيه دور جون ناش، النجم الأميركي راسل كرو، وحقق أربع جوائز أوسكار، مساهماً في توسيع دائرة المعرفة بهذا العبقري الذي كان لنظريته الشهيرة المعروفة باسم «توازن ناش» دور كبير في مجالات عديدة من تصميم ألعاب الفيديو، وصولاً إلى تخطيط الاستثمار، والمضاربة في البورصة، وفقاً لأسس علمية، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام المرئي والمقروء.

ثم خسرت الجامعة عبقرياً فذاً، لم يلبث زمناً حتى عاد إليها بصحبة الأدوية، التي أثرت سلباً على حياته، وتركيزه من جديد، فالمجتمع والأسرة لم يتركوه وحيداً، ولم ينالوا منه كالمجتمعات الأخرى التي تنصرف وتتجاهل الحالات الفردية المنكوبة، أو التي تعاني خللاً عقلياً، ويصبح عرضة للتندر، ثم يغتال نشاطه الإبداعي، ويُحكم عليه بالعزلة والاغتراب، ويتم نبذه من الحياة.

وواصلت زوجته اهتمامها به، ولولا عبقريته وعناية أمه وزوجته لما وصل ناش إلى تلك الإنجازات، فقال بهذه المناسبة في خطاب من منبر الجامعة الذي صدح به، أمام الحضور من أساتذة وطلاب: لطالما آمنت بالأرقام والمعادلات والمنطق، ولكن بعد عمر من الأبحاث اكتشفت أن معادلات الحب الغامضة هي كل أسبابي، عرفاناً بالجميل يزفه إلى شريكة مسيرته "اليسيا" أثناء تكريمه، ودعمها اللامحدود في كلمات مؤثرة وجهها لها.

ليست القصة حول فيلم وعبقري حقق صوراً من صور الإبداع، بل في الأسرة التي اهتمت بنبوغ ابنها المبكر، ووقفت معه وشجعت نشاطه العلمي، وكذلك الحال في المجتمع الذي احتواه، وأسس الحق على القوة، فالمساندة الاجتماعية الأخلاقية لا تبحث عن سيادة أو مظهر بقدر ما تبحث عن جوهر، لتدفع به إلى التميز والتفوق.

الحديث هنا عن هيمنة الإنسانية التي تجلت على تناقضات الناس، وخاصة في الثقافات الأخرى، وسجلت الحقيقة الأسمى، وصفقت بحرارة لعبقري اعترض المرض طريقه، ثم جاهده لكي ينال ثلاث جوائز عالمية، وبذلك الاحتواء وتلك الرعاية، وجد العالم علماً متميزاً، ومردوداً نفعياً كبيراً، وفي إشارة للمجتمعات النامية، كلما ازداد الخلط بين الضرر والمنفعة خسر الناس الكثير من الإنجازات القيّمة.



نقلا عن صحيفة "الرياض"