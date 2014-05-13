تخرج 14 سجيناً في القصيم

تخرج 14 سجين من جامعة القصيم ضمن الدفعة الثالثة من نزلاء سجن مدينة بريدة، حصل السجناء على دبلومات كلية المجتمع في تخصصات الموارد البشرية والحاسب الآلي.

وتبرع أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بمبلغ 100 ألف ريال للبرنامج الإثرائي في سجن بريدة، أثناء حضوره حفل تخرج السجناء.

وافتتح أمير منطقة القصيم أكاديمية الجناح المثالي في إدارة سجن مدينة بريدة، واطلع على المعرض المصاحب الذي يحوي مشغولات يدوية للنزلاء والنزيلات، وبعض الصور التي تجسّد مشاركتهم في دورات ثقافية ورياضية واجتماعية مختلفة.

وأكد أن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع تعمل على خدمة السجناء ورعايتهم وتأهيلهم ليكونوا لبنة صالحة وأعضاء فاعلين في مجتمعهم، مهنئاً سموّه الخريجين بالنجاحات التي حققوها، ومقدماً شكره لإدارة سجون المنطقة على عملها البناء والمثالي والمتميز من خلال العنبر المثالي في سجن مدينة بريدة.

من جهته، أوضح عميد كلية المجتمع في بريدة الدكتور عبدالعزيز الصمعاني أن كلية المجتمع قدّمت بالتعاون مع جامعة القصيم دبلومات للسجناء في الموارد البشرية والحاسب الآلي، متمنياً أن تكون مخرجات التعليم مفيدةً للخريجين في حياتهم العملية.

ومن جانبه، أكد مدير عام إدارة السجون بالقصيم اللواء صالح القرزعي أن البرنامج الذي قدّم للخريجين في السجن يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة في بادرة تعكس مدى استشعار الجامعة للدور الكبير الذي تضطلع به تجاه المجتمع بالشراكة مع سجون المنطقة.