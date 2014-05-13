توقيع 17 اتفاقية مع الجامعات الصينية

نظمت الملحقية الثقافية في بكين حفل اللقاء الثاني للجامعات الصينية الموصى بها لدى وزارة التعليم العالي في السعودية، وقد حضر الحفل عدد من رؤساء ونواب الجامعات والشخصيات الأكاديمية والثقافية في جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى أهم وسائل الإعلام الصيني.

وأوضح أحمد محمد عسيري مدير إدارة العلاقات والإعلام بالملحقية الثقافية في الصين لـ"العربية.نت" أنه تم خلال الحفل توقيع 17 اتفاقية تعليمية وثقافية بين الملحقية الثقافية بسفارة المملكة لدى بكين، ممثلة بالدكتور صالح بن إبراهيم القسومي الملحق الثقافي للسفارة السعودية بالصين، ومديري وكبار مسؤولي 17 جامعة من الجانب الصيني.

ومن أبرز أهداف اللقاء تنظيم العلاقات الإدارية والمالية والأكاديمية بين الملحقية الثقافية والجامعات الصينية، فيما يخص المبتعث السعودي، وتحفيز الجامعات الصينية لتوجيه اهتمام الطلبة المبتعثين؛ للمشاركة الفاعلة والاندماج في أنشطتها المتميزة، وتعميق وتقوية التواصل بين الطالب المبتعث والجامعة؛ للتعرف إلى أهم القضايا والعقبات التي تواجه المبتعث، والتعريف بأنظمة ولوائح الابتعاث في التعليم العالي السعودي، وباحتياجات الجامعات الصينية من الملحقية الثقافية؛ لتنفذ دورها بالشكل المطلوب وإعطاء لمحة تعريفية بالتعليم العالي والجامعات السعودية.