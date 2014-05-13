خارطة عمل للحفاظ على "المتقاعدين"

أطلقت جمعية خارطة عمل للحفاظ على صحة المتقاعدين، من خلال تنظيم فعاليات صحة بشأنهم. ويأتي ذلك بعدما نظمت الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء رياضة المشي للمتقاعدين على كورنيش الدمام، مساء أمس الأول في الوقت الذي بدأت باكورة تلك الخارطة بمحاضرات للمتقاعدين في فترات سابقة لكيفية الحفاظ على مستويات السكر في معدلها الطبيعي والابتعاد عن السمنة والحفاظ على القلب.

وقد تضمّن برنامج المشي - بحسب أمين عام جمعية السكر الدكتور كامل سلامة - قياسات لمستوى سكر الدم وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم وتقديم إرشادات صحيّة ثم القيام بممارسة المشي الجماعي للمشاركين ولمدة 60 دقيقة.

وأعدّت الجمعية لهذا الشأن منشورات توعويّة لتثقيف المشاركين حول أهميّة ممارسة الرياضة المنتظمة والمعتدلة، مثل المشي اليومي وكذلك شروط السلامة قبل وأثناء وبعد ممارسة المشي.