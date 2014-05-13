سائق جيب يدهس طفلين

دهس سائق سيارة من نوع جيب، اليوم الاثنين، طفلين أثناء عبورهما الشارع، ما نتج عنه وفاة أحدهما. وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أنه تلقت عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة بلاغاً عند الساعة 7:43 من مساء اليوم، يفيد بتعرض طفلين للدهس بالقرب من منطقة القز بمحافظة المخواة، عندما كانا يعبران الشارع".

وأضاف: "توجهت فرق الهلال الأحمر للموقع ووجدت الطفلين اللذين تعرضا للدهس من قبل مركبة من نوع جيب صالون، حيث تبين وفاة أحدهما وإصابة الآخر بإصابات متوسطة، وعلى الفور جرى التعامل مع الحالة المصابة ونقلها عن طريق فرقة الهلال الأحمر لمستشفى المخواة العام".