عمل جدة يداهم أحد أكبر أبراجها التجارية

قام مفتشو مكتب العمل بجدة صباح أمس الاثنين وعلى مدار أربع ساعات متواصلة بحملة تفتيشية شاملة لأحد أكبر الأبراج التجارية بجدة تنفيذا لتوجيهات مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة وبإشراف مباشر من سعادة مدير عام مكتب العمل بجدة، وقد شارك بالحملة أكثر من ثلاثين مفتشا محلفا، وشملت الحملة كل طوابق البرج (أكثر من ثلاثين طابقا) وتم الانتهاء من التفتيش على جميع المنشآت القائمة المستأجرة بالبرج دون استثناء، وتم حصر العديد من مخالفات نظام العمل تمثلت في تشغيل عمالة الغير دون إنهاء إجراءات نقل الخدمات وتشغيل عمالة بعض المنشآت غير السعوديين في مهن غير مصرح لهم بها، أو تشغيلهم في مهن مقصورة على المواطنين.

كما تم ضبط حالات توطين وهمي في بعض المنشآت لتسجيلهم مواطنين دون إسناد عمل فعلي لهم و ضبط عدد من حالات عدم الالتزام بضوابط تشغيل المرأة في بعض المنشآت، وجاري استكمال إجراءات ضبط المخالفات من قبل المختصين المفتشين وإحالتها إلى جهات الاختصاص لتنفيذ عقوبة المخالفات المرصودة.

واستخدمت إدارة التفتيش في هذه الحملة ربط المفتشين من خلال وسائل الاتصالات التي وفرتها الوزارة لهم بغرفة عمليات بمكتب العمل بجدة وتفريغ عدد من الموظفين ذوي الخبرة والتمكن باستقبال طلبات المفتشين بالميدان والاستفسارات والعودة الى قاعدة بيانات الوزارة للمنشآت وتوفير المعلومات و البيانات المسجلة وارسالها مباشرة إلى المفتشين بالميدان، مما سهل للمفتش ضبط عدد من مخالفات التوطين الوهمي والمتمثلة بتسجيل مواطنين دون وجودهم فعليا بالمنشآت.