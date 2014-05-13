مدني حائل يقطع الكهرباء عن 60 محلاً تجارياً

قطعت فرق مديرية الدفاع المدني بحائل الكهرباء عن 60 محلاً تجارياً بسبب مخالفتها لأنظمة السلامة والحماية من الحريق، وذلك بعد حملة تفتيش قامت بها المديرية كشفت من خلالها العديد من المخالفات التي يقوم بها أصحاب المنشآت والمصانع التجارية وإهمالهم وعدم مبالاتهم.

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل الرائد نافع المخلفي لـ"العربية.نت"، أن حملة الدفاع المدني للسلامة بحائل ألغت العديد من المخالفات، وتبين من خلال تلك الحملة إهمال ٣ مجمعات تجارية تضم ٦٠ محلاً تجارياً بسوق برزان لم ينفذوا تعليمات الدفاع المدني رغم إعطائهم مهلة كافية لتصحيح أوضاعهم.

وقال إنه تمت إزالة ١٢ مخالفة تمثل وجود إضاءات ذات وهج عال وقواطع خشبية محدثة بين المحلات وإعاقة ممرات الطوارئ، كما رصدت فرق الدفاع المدني مخالفات على ٨ قاعات أفراح غير مؤهلة لإقامة مناسبات عليها، لما تحمله من مخالفات في التزامها بأنظمة السلامة.

وأشار المخلفي إلى أن شركة الكهرباء بالمنطقة شاركت بعدد ٨ فرق رافقت الحملة خلال جولتها، وقامت بأدوارها في الكشف على العدادات والقواطع الكهربائية للتأكد من عدم وجود أحمال عالية على الشبكة.