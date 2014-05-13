5 حالات وفيات جديدة بـ"كورونا" أغلبها بجدة

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيلها 4 حالات جديدة بفيروس كورونا. وكشفت في بيان تفصيلي لها اليوم عن وفاة خمس حالات أغلبها في محافظة جدة.

وفيما يلي نص البيان:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 4 حالات

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا: 6 حالات

العدد الكلي للوفيات 5 حالات (حالة واحدة ضمن الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية و4 حالات ضمن الحالات المسجلة سابقاً)

ملخص الوضع الصحي للحالات:

3 حالات مستقرة.

حالة واحدة وافتها المنية.

تفاصيل الحالات :

في منطقة الرياض :

1.امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 11/5/2014 م عزلت بالمنزل و هي مخالطة لحالة مؤكدة وحالتها مستقرة.

2.امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 11/5/2014 م عزلت بالمنزل و هي مخالطة لحالة مؤكدة وحالتها مستقرة.

3.امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 9/5/2014م بسبب مشاكل صحية بالقلب, ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 11/5/2014 م وحالتها مستقرة.

4.رجل يبلغ العمر 69 عاماً ، يعاني من مرض السكري وأمراض مزمنة بالقلب ، أدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 28/4/2014 م بسبب أمراض بالقلب، وظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 11/5/2014 م و أدخل إلى العناية المركزة بتاريخ 12/5/2014 م وقد وافته المنية في نفس اليوم تغمده الله بواسع رحمته.

وفيات من الحالات التي سجلت سابقا:

1.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 54 عاماً بتاريخ 12/5/2014 م وهو من الحالات المسجلة سابقاً بمحافظة جدة .

2.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 60 عاماً بتاريخ 12/5/2014 م و هو من الحالات المسجلة سابقاً بمحافظة جدة.

3.حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 53 عاما بتاريخ 12/5/2014 هي من الحالات المسجلة سابقا بمحافظة جدة .

4.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 29 عاما بتاريخ 12/5/2014 وهو من الحالات المسجلة سابقا بمحافظة جدة

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا:

1.رجل يبلغ من العمر 48 عاماً وخرج من مستشفى حكومي بجدة .

2.رجل يبلغ من العمر 55 عاماً، خرج من مستشفى حكومي بجدة .

3.امرأة من العمر 47 عاماً خرجت من مستشفى حكومي بالرياض .

4.امرأة تبلغ من العمر 51 عاماً خرجت من مستشفى حكومي بالرياض .

5.امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً خرجت من مستشفى حكومي بالرياض .

6.امرأة تبلغ من العمر 55 عاماً ثبت سلبيتها للفحص, وتتلقى العلاج بمستشفى حكومي بالرياض لأسباب أخرى