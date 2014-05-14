ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 511 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى 511 حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة في بيانها التفصيلي اليوم عن تسجيل 16 حالة جديدة، وتسجيل 5 وفيات.

وفيما يلي نص البيان:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 16 حالة

▪ الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا: 3 حالات

▪ العدد الكلي للوفيات: 5 حالات (حالتان ضمن الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية و3 حالات ضمن الحالات المسجلة سابقاً)



• ملخص الوضع الصحي للحالات:

▪ 5 حالات مستقرة.

▪ 3 حالات ليست لديها أعراض

▪ 6 حالات بالعناية المركزة.

▪ حالتا وفاة





• تفاصيل الحالات :

في الرياض :

1.امرأة تبلغ من العمر 31 سنة ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 11/5/2014 وحالتها مستقرة.

2.امرأة تبلغ من العمر 60 سنة ، أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 9/5/2014م بسبب مشاكل صحية بالرئة والتهاب بالمرارة , وقد خضعت لعملية جراحية بتاريخ 10/5/2014 ، وتم تحويلها للجناح بتاريخ 12/5/2014 ثم تحولت للعناية المركزة إثر تعرضها لنوبة قلبية ، وقد وافتها المنية بتاريخ 13/5/2014 تغمدها الله بواسع رحمته.

3.امرأة تبلغ من العمر 63 سنة ، أدخلت إلى مستشفى حكومي 22/4/2014 وتم تشخيصها بمشاكل في الكبد ، ظهرت لديها الأعراض التنفسية بتاريخ 9/5/2014 ، وقد وافتها المنية بتاريخ 13/5/2014 تغمدها الله بواسع رحمته .

4.رجل يبلغ من العمر 72 سنة ، يعاني من مرض السكري وارتفاع بضغط الدم وفشل كلوي ، أدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 30/4/2014 بأعراض تنفسية وأخذت له مسحة وأظهرت سلبيتها ، بتاريخ 9/5/2014 تدهورت حالته وأخذت له مسحة ثانية وأثبتت إيجابيتها ، والمريض يتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله له الشفاء العاجل .

5.امرأة تبلغ من العمر 55 سنة ، تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والربو ، وأدخلت الى مستشفى حكومي بتاريخ 12/5/2014 بأعراض تنفسية وتتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله لها الشفاء العاجل .

6.امرأة تبلغ من العمر 41 سنة ،وليست لديها أعراض وهي مخالطة لحالة مؤكدة .

7.رجل يبلغ من العمر 71 سنة ، يعاني من مرض السكري وأمراض بالقلب أدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 1/4/2014 بسبب القدم السكرية ، وظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 26/4/2014 وحول العناية المركزة بتاريخ 5/5/2014بأعراض تنفسية ويتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله له الشفاء العاجل.

8.امرأة تبلغ من العمر 23 سنة ، ظهرت لديها الأعراض التنفسية بتاريخ 21/4/2014 وأدخلت إلى مستشفى حكومي ، وبتاريخ 13/5/2014 تم تحويلها لمستشفى حكومي وتتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله لها الشفاء العاجل.

9.امرأة تبلغ من العمر 40 سنة, وليست لديها أعراض ، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.



في جدة :

1.امرأة تبلغ من العمر 42 سنة ، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 30/4/2014 ، وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 1/5/2014 وحالتها مستقرة .

2.امرأة تبلغ من العمر 53 سنة ، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 21/4/2014 وأدخلت إلى مستشفى خاص بتاريخ 22/4/2014 وتتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله لها الشفاء العاجل .

3.رجل يبلغ من العمر 57 سنة ،أدخل إلى مستشفى خاص بتاريخ 7/5/2014 بأعراض تنفسية وحالته مستقرة.

4.رجل يبلغ من العمر 43 سنة ، زار طوارئ مستشفى حكومي لارتفاع بدرجة الحرارة وتم سحب عينة له وأثبتت إيجابيته وحالته مستقرة.

5.امرأة تبلغ من العمر 36 سنة ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 8/4/2014 ، وأدخلت إلى مستشفى حكومي في مكة المكرمة بتاريخ 11/4/2014 وتم تحويلها إلى مستشفى حكومي بجدة ، وحالتها مستقرة .



في المدينة المنورة :

1.طفلة تبلغ من العمر سنتان ، تعاني من عدة عيوب خلقية ، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 19/4/2014 وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 25/4/2014 وتتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله لها الشفاء العاجل.

2.امرأة تبلغ من العمر 41 سنة ، وليست لديها أعراض وهي مخالطة لحالة مؤكدة.





وفيات من الحالات التي سجلت سابقا:

1.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 55 سنة بتاريخ 13/5/2014 م وهو من الحالات المسجلة سابقاً بمحافظة جدة تغمده الله بواسع رحمته.

2.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 57 سنة بتاريخ 13/5/2014 وهو من الحالات المسجلة سابقا بمحافظة جدة تغمده الله بواسع رحمته.

3.حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 60 سنة بتاريخ 13/5/2014 وهي من الحالات المسجلة بمنطقة الرياض تغمدها الله بواسع رحمته.





الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا:

1.امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً وخرجت من مستشفى حكومي ولله الحمد.

2.رجل يبلغ من العمر 56 سنة بالمدينة المنورة معزول منزليا ، أثبتت آخر عينة له سلبيته من المرض.

3.امرأة تبلغ من العمر 58 سنة ، محولة من العاصمة المقدسة لمستشفى حكومي ، وخرجت من المستشفى