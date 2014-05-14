السعودية.. أوامر ملكية في وزارة الدفاع وإمارة الرياض

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين الأمير خالد بن بندر نائباً لوزير الدفاع، وتعيين محمد بن عبدالله العايش مساعداً لوزير الدفاع، والأمير تركي بن عبدالله أميراً لمنطقة الرياض، وتعيين الفريق عبدالرحمن البنيان رئيساً لهيئة الأركان العامة.

وفيما يلي نص الأوامر الملكية:

الرقم : أ / 120

التاريخ : 15 / 7 / 1435هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (الثامنة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على وما رفعه لنا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقم 1 / 1 / 16754 بتاريخ 13 / 7 / 1435هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع من منصبه بناءً على طلبه.

ثانيا: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه، ويُعين نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم: أ / 121

التاريخ: 15 / 7 / 1435هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (الثامنة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 92) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 95) بتاريخ 4 / 4 / 1434هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 120) بتاريخ 15 / 7 / 1435هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يُعين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم: أ / 122

التاريخ : 15 / 7 / 1435هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناء على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين معالي الأستاذ محمد بن عبدالله العايش مساعداً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم : أ / 123

التاريخ : 15 / 7 / 1435هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على المادة (27) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) بتاريخ 26 / 8 / 1429هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (28)، وعلى المادة (36) المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) بتاريخ 9 / 11 / 1406هـ ، وعلى الفقرة (أ) من المادة (117) من النظام المذكور.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5068 / م ب بتاريخ 5 / 6 / 1428هـ.

وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يحال الفريق الأول الركن حسين بن عبدالله بن حسين القبيل (رئيس هيئة الأركان العامة) إلى التقاعد.

ثانياً: يُرقى الفريق الركن عبدالرحمن بن صالح بن عبدالله البنيان (نائب رئيس هيئة الأركان العامة) إلى رتبة فريق أول ركن، ويُعين رئيساً لهيئة الأركان العامة.

ثالثاً: يُعين الفريق الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي (قائد القوات الجوية) نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة.

رابعاً: يُرقى اللواء الطيار الركن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الشعلان (نائب قائد القوات الجوية) إلى رتبة فريق ركن، ويُعين قائداً للقوات الجوية.

خامساً: يُحال الفريق الركن دخيل الله بن أحمد بن محمد الوقداني (قائد القوات البحرية) إلى التقاعد.

سادساً: يُرقى اللواء البحري الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان (نائب قائد القوات البحرية) إلى رتبة فريق ركن، ويُعين قائداً للقوات البحرية.

سابعاً: على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود