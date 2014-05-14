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تأهيل 80 فتاة في جدة للزواج

المصدر: الرياض - العربية.نت
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أهلت جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بجدة 80 فتاة بمهارات وفنون السعادة الزوجية والأسرية بعد مشاركتهن في دورتين ضمن برنامج تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج بعنوان "البداية الرشيدة".

وتتضمن دورة البداية الرشيدة العديد من المحاور التي تعرف المشاركات على الحياة الجديدة وخفاياها وكيفية تحويل الحياة الأسرية لتكون عشاً هانئاً وسعيداً بإذن الله، كما استعرضت رومانسيات الحياة الزوجية وفنون العلاقات الاجتماعية وفن احتواء المشاكل، واستعرضت الدورة التخطيط للزواج الناجح وأسرار الحياة الزوجية الهانئة وفقه العلاقات الزوجية والوصايا الطبية في الحياة الأسرية.


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