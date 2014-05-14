تضرر 426 منزلاً بمكة بسبب أمطار الخميس

كشفت الإحصائيات التي توصلت إلى لجنة حصر الأضرار جراء الأمطار التي هطلت على مكة المكرمة يوم الخميس الماضي، إلى تضرر 741 سيارة، و426 منزلا، و19 مزرعة.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد صالح العلياني إن عدد الخطابات الموجهة لشركات التأمين لأصحاب السيارات التي تخضع لنظام التأمين ولا تشملها لوائح وأنظمة لجان الحصر بلغ 136 خطابا، كما قامت لجان الحصر اليوم بعد عمل التدقيق اللازم لبيانات المتقدمين ومن تنطبق عليهم آلية الحصر بالوقوف على الطبيعة ومعاينة مجموعة من المنازل والمركبات والتي سجلت من السابق مع أصحابها بلغ عددها 68 سيارة و22 من الممتلكات.

