القبض على شخص يجبر فتيات عاطلات على "الدعارة"

تم القبض في العاصمة الرياض على شخص كان يجبر فتيات عاطلات على امتهان الدعارة. وتعود التفاصيل - بحسب بيان صادر عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأربعاء - إلى أن مركز الهيئة في الرياض تلقى بلاغاً من إحدى الفتيات المتضررات منه، معها الدلائل التي تثبت صحة ما قالته.

وأوضح البيان: "بعد التثبت قام رجال الهيئة بضبط المذكور، حيث قاوم الفرقة مقاومة شديدة، محاولاً الهرب حتى تمت السيطرة عليه، وقد أفاد بصحة ما ذكرته المشتكية، وقام بهذه الجريمة مع عدة فتيات قبلها وبنفس الطريقة".

وأشار البيان إلى أن ذلك الشخص: "يقوم بإيهام الفتيات بأنه مسؤول توظيف في إحدى الشركات، وعند التواصل معهن يطلب منهن الحضور إلى بيته، مدعياً أنه القسم النسائي من مكتب الشركة، ثم يقوم بإكراههن على الفاحشة وتصويرهن وابتزازهن ليطلب منهن بعد ذلك المشاركة في حفلات دعارة تجنباً لفضحهن".