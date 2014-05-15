إغلاق 19 مطعماً في الرياض

أغلقت أمانة منطقة الرياض، أمس الأربعاء، 19 مطعماً، وذلك ضمن جولات رقابية قامت بها. وقالت الأمانة في بيان لها، اليوم الخميس، إن الفرق الميدانية المتكاملة في كل بلدية فرعية وإدارة معنية في الأمانة قامت بحملات متفرقة في كل حي وأغلقت خلالها (19) منشأة، وتم إشعار (147) محلاً بوجود مخالفات لا تستدعي الإغلاق، ولكن يجب العمل على إزالتها وبشكل عاجل مع أخذ تعهد خطي من أصحاب تلك المحلات لإنهاء الملاحظات.

وأضاف البيان: "كما تم إيقاف (59) عاملاً عن العمل بسبب عدم التزامهم بالاشتراطات الصحية داخل المحلات المتعلقة بالصحة العامة".