السعودية تزيد قوّتها ضد الإرهاب بتدريب 3 آلاف جندي

زادت السعودية من قوتها لمكافحة "الإرهاب" بعد أن أعلنت قوات الأمن الخاصة عن الإنتهاء من تدريب ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعين جندياً على أحدث أساليب وآليات مواجهة العمليات الإرهابية،كما تم الإحتفال بالمتدربين ونال المتفوقون منهم شهادات التميز واجتياز الدورات من وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف الذي شهد هو وجمعٌ من رجال الأمن والمسؤولين والصحافيين إلى جانب مختصين في مكافحة الإرهاب سلسلة من العروض العسكرية وكان على رأسها التمرين التعبوي المشترك السادس لقوات الأمن الخاصة بمقر التدريب القابع بين مرتفعات الحيسية (70 كلم ) شمال الرياض.

ومن خلال الحدث الذي حضره فريق "العربية" عبر رحلة إلى معسكر قوات الأمن الخاصة هناك استمرت عشر ساعات، فإن التمارين التي قامت بها وحدات مختلفة أظهرت مهارات متميزة لكافة المتدربين على مختلف الأسلحة والمعدات إلى جانب انسجام وتكامل بين المشاركين على أرض المعركة التي خلقها المتدربون بين الجبال الوعرة في أجواء مشابهة تماماً للمعارك الحقيقية، رافعين شعار :"نتدرب وكأننا نقاتل، نقاتل وكأننا نتدرب".

ورغم أن قوات الأمن الخاصة دأبت منذ سنوات على اختتام خططها التدريبية السنوية بإختبار لجاهزية القتال لدى منسوبيها إلا أن هذا العام شهد تميزاً عن سابقه، فلأول مرة يتم استعراض فكرة مركز يقوم بكافة الدراسات والإختبارات للمتفجرات والمقذوفات وخصائصها وآثارها على الأرواح والممتلكات بعد أن قامت قوات الأمن الخاصة بتطوير منظومة قياس احترافية وميدان اختبار قياسي لإجراء الدراسات والمتعلقات بتأثير المتفجرات والمقذوفات ، وفي حال صدور موافقة وزارية على هذه الفكرة ستكون السعودية هي الدولة الرابعة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا التي يوجد بها مثل هذا المركز.

واعتبر قائد قوات الأمن الخاصة الفريق ركن محمد العماني أن التطورات والتحديات التي تجتاح العالم المعاصر، وماأفرزته من متغيرات ومستجدات أمنية تتطلب مضاعفة الجهد وانتهاج الأساليب الحديثة والمتطورة في التخطيط والتدريب النوعي لافتاً إلى أن هذا الجهد يأتي ليكون العمل الأمني مواكبا لتطورات العصر وقادراً على مواجهة التحديات والتعامل معها بكل اقتدار.

وتجول فريق "العربية" في 14 موقعاً قتالياً متباعداً خلف مرتفعات منطقة "الحيسية"، منذ ساعات الظهيرة وحتى حلول الظلام والمهارات تدور بين المتدربين لإستعراض قدراتهم في القتال ومواجهة الجماعات الإرهابية،وأظهر الملتحقون بدورة الصاعقة احترافاً عالياً في القتال في ظل الرؤية المحدودة والعمليات الليلية والمنازل المصممة على هيئة بيوت عشوائية صعبة الوصول.

وعلى الرغم من الأجواء الحماسية الملتهبة التي استمرت ساعات ، إلا أن الحفل الختامي الذي حصد فيه المتدربون مازرعوه من جهد وتدريب سادت فيه أجواء الراحة والبهجة والسرور بعد أن شدا الطلبة بنشيد قوات الأمن الخاصة مع أصوات العزف الموسيقي التي أداها زملائهم.