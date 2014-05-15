الطائف تزدهر بمشاريع تنموية بـ16 مليار ريال

رأس أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير مشعل بن عبدالله، بمكتبه بالطائف، اليوم الخميس، الاجتماع الرابع للمجلس المحلي لمحافظة الطائف للعام المالي 1435/1436هـ.

وشاهد خلال الاجتماع فيلما مصورا يستعرض أهم المشروعات التنموية للمحافظة، وهي المشروعات المعتمدة وعددها 71 مشروعا بتكلفة إجمالية مقدارها 5,107,521,517 ريالا، والمشروعات الجاري تنفيذها وعددها 293 مشروعا بتكلفة إجمالية مقدارها 9,596,695,684 ريالا، والمشروعات المنتهية والمستلمة وعددها 157 مشروعا بتكلفة إجمالية مقدارها 2,001,471,482 ريالا.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات التنموية بمحافظة الطائف 521 مشروعا بتكلفة إجمالية 16,705,688,683 ريالا، حيث بلغت قيمة المشروعات المعتمدة لأمانة محافظة الطائف 993 مليونا، وقيمة المشروعات المعتمدة لجامعة الطائف عشرة ملايين ريال، والمعتمدة لإدارة أوقاف ومساجد المحافظة 92 مليونا و590 ألفا و800 ريال، والمعتمدة لمديرية الشؤون الصحية ملياران و60 مليون ريال .

كما بلغت قيمة المشروعات المعتمدة لشركة المياه الوطنية 436 مليونا و630 ألفا، والمعتمدة لكلية التقنية 130 مليونا، والمعتمدة لشركة الكهرباء السعودية 739 مليونا و300 ألف ريال، والمعتمدة لفرع إدارة الطرق والنقل 165 مليونا، والمعتمدة للهلال الأحمر 6 ملايين ريال، والمعتمدة لمشروعات التأهيل الشامل 165 مليونا، والمعتمدة لمكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب 62 مليونا، حيث بلغ إجمالي قيمة المشروعات المعتمدة 5 مليارات و107 ملايين و521 ألفا.