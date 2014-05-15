"كورونا".. وفاة 3 وإصابة 3 وشفاء 8

ارتفع عدد الوفيات في السعودية بسبب فيروس كورونا إلى 160 حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة في بيانها التفصيلي اليوم عن تسجيلها ثلاث وفيات، وثلاث إصابات جديدة.

وفيما يلي نص البيان:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 3 حالات

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا: 8 حالات

العدد الكلي للوفيات: 3 حالات (حالة واحدة ضمن الأربع والعشرين الساعة الماضية، وحالتان ضمن الحالات المسجلة سابقا )

ملخص الوضع الصحي للحالات:

حالة واحدة مستقرة

حالة واحدة لا توجد لديها أعراض

حالة وفاة

تفاصيل الحالات:

أ‌- في منطقة الرياض:

1.امرأة تبلغ من العمر 54 سنة تعاني من مرض السكري وارتفاع بضغط الدم وفشل كلوي مزمن. أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 3/5/2014 بسبب نزيف في الشريان الوريدي. ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 5/5/2014، ووافتها المنية بتاريخ 13/5/2014.

2.امرأة تبلغ من العمر 70 سنة، تعاني من مرض السكري وارتفاع بضغط الدم، ليست لديها أعراض وهي معزولة بالمنزل.

3.امرأة تبلغ من العمر 39 سنة، تعاني من مرض السكري، ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 23/4/2014، وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 24/4/2014، أخذت لها مسحتان وأظهرت سلبيتها، وأخذت لها مسحة ثالثة، وأثبتت إيجابيتها بتاريخ 13/5/2014، وحالتها مستقرة حالياً.

حالات الوفاة:

1.حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 72 سنة، أدخلت إلى مستشفى حكومي بجدة وهي من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 10/5/2014، وقد وافتها المنية بتاريخ 14/5/2014 تغمدها الله بواسع رحمته.

2.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 63 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي بجدة وهو من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 4/5/2014، وقد وافته المنية بتاريخ 14/5/2014 تغمده الله بواسع رحمته.

الحالات الي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا:

1.امرأة تبلغ من العمر 42 سنة، وخرجت من مستشفى حكومي بجدة بتاريخ 14/5/2014.

2.رجل يبلغ من العمر 57 سنة، وخرج من مستشفى خاص بجدة بتاريخ 14/5/2014.

3.رجل يبلغ من العمر 47 سنة وخرج من مستشفى حكومي بجدة بتاريخ 14/5/2014.

4.امرأة تبلغ من العمر 26 سنة، وخرجت من مستشفى خاص بجدة بتاريخ 14/5/2014 .

5.امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، وخرجت من مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 14/5/2014.

6.امرأة تبلغ من العمر 36 سنة، وخرجت من مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 14/5/2014.

7.امرأة تبلغ من العمر 38 سنة، وخرجت من مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 14/5/2014

8.امرأة تبلغ من العمر 37 سنة، وخرجت من مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 14/5/2014