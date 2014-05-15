ضبط 444 مخالفاً في الشرقية

نفذت قوة الضبط الإداري بشرطة مدينة الدمام وبالتنسيق مع قوة المهام والواجبات بشرطة المنطقة الشرقية حملات أمنية مكثفة خلال اليومين الماضيين في كل من مخططات الضاحية غرب الدمام وحي الصناعية "الخضرية"، ووسط الدمام "شارع الخزان"، حيث تم من خلالها ضبط 444 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، وساند القوة جهات أخرى ممثلة في دوريات الأمن والمرور وفرع مكتب العمل وأمانة المنطقة الشرقية. تم من خلالها تمشيط كافة المواقع المشار إليها بما تحتويه من نشاطات مختلفة وأماكن يشتبه بوضعها بعد تغطية مداخل ومخارج المواقع بنقاط ضبط أمني وضبط المخالفين وتسليمهم لمركز الشرطة لاستكمال الإجراءات الخاصة بإحالتهم لجهة الاختصاص.