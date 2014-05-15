فتح التقديم على وظائف بند الأجور

أطلقت وزارة الخدمة المدنية اليوم برنامج (ساعد) لاستقبال طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور، وذلك للمساهمة في مساعدة الجهات الحكومية على الالتزام بما قضت به الأوامر السامية من التأكيد على أن يكون شغل تلك الوظائف وفقاً للمسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللائحتين، وأن لا يتم ذلك إلا من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين للتقدم لتلك الوظائف، وللتسهيل على الجهات الحكومية والمواطنين الراغبين في التقدم على حد سواء.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يمكن الباحثين عن العمل من تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية لإتاحتها للجهات الحكومية لترشيحهم على الوظائف الشاغرة على اللائحتين المشار إليهما .

وأشارت إلى أن برنامج (ساعد) يوفر قاعدة بيانات شاملة لطالبي العمل على تلك الوظائف تلبي حاجة الجهات الحكومية من تلك القوى العاملة، وسيختصر عليها كثير من الإجراءات والمتطلبات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات، كما سيوفر للجهات الحكومية القوى العاملة من قوائم المتقدمين، حسب نوع الوظيفة ومتطلباتها، متى رغبت الجهة الاكتفاء بالاستفادة من هذا البرنامج دون الإعلان المستقل وبما لا يخل بما لديها من صلاحيات بحسب النصوص النظامية الواردة في تلك اللائحتين.

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم على تلك الوظائف إلى تسجيل بياناتهم وإرفاق مؤهلاتهم (إن وجدت) عبر الأيقونة المخصصة للبرنامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية أو من خلال الرابط المباشر www.mcs.gov.sa .