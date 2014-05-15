نحو ألف سيارة تضررت من أمطار مكة

اقتربت السيارات المتضررة من أمطار يوم الخميس الماضي على مكة مكرمة، نحو ألف سيارة، بينما وصل عدد المنازل المتضررة إلى 468 منزلاً.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد صالح العلياني، إن لجان حصر أضرار الأمطار كشفت أن لجنة الإسكان استقبلت بلاغ 11 منزلاً، و85 سيارة، ولجنة العمرة استقبلت 43 سيارة، و25 منزلاً ومزرعة.

وأضاف: "كما وصل عدد الخطابات الموجهة لشركات التأمين لأصحاب السيارات التي تخضع لنظام التأمين وﻻ تشملها لوائح وأنظمة لجان الحصر إلى 142 خطابا، كما قامت لجان الحصر اليوم بالوقوف على الطبيعة ومعاينة مجموعة من المنازل والمركبات، حيث بلغ عددها 112 مركبة، و30 من الممتلكات.