180 مليون ريال مكافأة الشركات الملتزمة بـ"السعودة"

كشف نائب المدير العام لدعم التوظيف في صُندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور منصور المنصور أن عدد المنشآت التي قدمت طلبات للحصول على مكافأة أجور التوطين بلغت حتى يوم أمس أكثر من 1400 منشأة، وصل مجموع تلك المكافآت 180 مليون ريال.

وحث الدكتور المنصور مسؤولي منشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقات البلاتيني، والأخضر والأصفر على زيارة البوابة الإلكترونية لـ"هدف" للتحقق من أهلية منشآتهم في الحصول على المكافأة المخصصة للمنشآت التي وظفت سعوديين أو رفعت أجورهم في العام الماضي، وذلك من أجل تشجيع الاستقرار الوظيفي في منشآت القطاع الخاص, مشيراً إلى أنه بإمكان المنشآت الراغبة في الحصول على المكافأة التسجيل في البرنامج خلال ثلاثة أشهر بدءاً من 22 جمادى الآخرة 1435هـ، حيث ستتمكن من استلام مكافأة أجور التوطين عن نمو أجور موظفيها السعوديين في الستة أشهر الماضية (خلال خمسة أيام عمل) من إكمال طلب الموافقة على النظام الآلي.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أطلق برنامج "مكافأة أجور التوطين"، الذي يأتي ضمن منظومة برامج "هدف" الداعمة للتوطين في القطاع الخاص، حيث يقدم البرنامج مكافآت مالية للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها السعوديين تصل إلى 50% من قيمة نمو الأجور في الـمنشأة, ويهدف إلى جعل نمو أجور العمالة الوطنية ميزة تنافسية في القطاع الخاص على معيار قياس التغير في إجمالي نمو الرواتب بشكل نصف سنوي، ويُمكِّن المنشآت من استرداد نسبة محددة من الزيادة السنوية في إجمالي رواتب العمالة الوطنية المستقرة في العمل باستثناء المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، فيما يعتمد احتساب قيمة المكافأة على تصنيف الـمنشأة في "نطاقات" ونسبة نمو الأجور خلال ستة أشهر، وفترة الاحتفاظ بالعامل الوطني.