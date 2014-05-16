أكثر من 1500 مدرسة أهلية تعتزم رفع رسومها

كشفت وزارة التربية والتعليم عن عزم أكثر من 1500 مدرسة أهلية وأجنبية رفع رسومها. وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة، إنها اعتمدت طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي 1435/1434هـ، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات 1537 طلباً من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة، والبالغ عددها 4499 مدرسة.

وأضافت: "تقدمت مدارس بطلبات لزيادة الرسوم، وتمت الموافقة على بعض منها، ورفض البعض الآخر، وتم القبول الجزئي للبعض".

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت دراسة الطلبات المرفوعة للوزارة وفقاً للعديد من المعايير، من أبرزها معايير تكلفة التعليم وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكلفة، ومعايير كفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدرسة، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات".

وأوضحت أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب/الطالبة ما عدا النقل المدرسي. وشددت في الوقت نفسه على "جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيد بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطياً، حيث سيتم إيقاف أي زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية ما لم يصدر قرار الوزارة باعتمادها".

وأضافت أن إدارات التربية والتعليم ستتولى دراسة طلبات التظلم التي قد ترد من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها، مشددة على أن المدارس الأهلية والأجنبية التي لا تلتزم بقرارات الرسوم المعتمدة لها سيتم تطبيق الجزاءات النظامية بحقها.

ولفتت إلى أنه سيتم نشر الرسوم الدراسية المعتمدة من قبلها لجميع المدارس الأهلية والأجنبية التي تم اعتمادها على الموقع الإلكتروني لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات تسهيلاً لإطلاع أولياء الأمور عليها.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت الفرصة للتظلم للمدارس التي تقدمت بطلبات زيادة للرسوم، بدءاً من يوم الأحد الموافق 1435/7/12هـ ولمدة 15 يوماً.