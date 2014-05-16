ارتفاع المصابين بـ"كورونا" إلى 520 حالة

سجلت وزارة الصحة 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا. وأوضحت في بيانها التفصيلي اليومي:" أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة و 3 حالات شفاء". ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 520 حالة

وفيما يلي نص البيان

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 6 حالات

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا: 3 حالات

العدد الكلي للوفيات : 3 حالات (حالة واحدة ضمن الحالات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و حالتين ضمن الحالات المسجلة سابقا)



ملخص الوضع الصحي للحالات:

3 حالات مستقرة

حالة واحدة لا توجد لديها أعراض

حالة واحدة في العناية المركزة

حالة وفاة



تفاصيل الحالات :

في منطقة الرياض :

1.طفل يبلغ من العمر 11 سنة ، يعاني من ورم في المخ. أدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 17/1/2014 بسبب ورم في المخ. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 14/5/2014 و حالته مستقرة.

2.رجل يبلغ من العمر 28 سنة ، و أدخل إلى مستشفى حكومي، وليست لديه أعراض وعزل بالمستشفى.

في جدة :

1.رجل يبلغ من العمر 80 سنة، يعاني من مرض السكري و ارتفاع بضغط الدم وأمراض مزمنة بالقلب. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 8/5/2014 ، و أدخل إلى مستشفى خاص بتاريخ 10/5/2014 ، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

2.إمرأة تبلغ من العمر 35 سنة، بدأت تعاني من حرارة وإسهال بتاريخ 13/5/2014، وأدخلت إلى مستشفى حكومي بمكة بتاريخ 15/5/2014 وحالتها مستقرة و تم نقلها إلى مستشفى حكومي بجدة.



في الطائف :

1.إمرأة تبلغ من العمر 67 سنة، تعاني من مرض السكري وارتفاع بضغط الدم و تشنج بالعضلات. بدأت تعاني من حرارة وضيق بالتنفس وحالة إغماء بتاريخ 28/4/2014 ، و أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 12/5/2014، ووافتها المنية بتاريخ 15/5/2014، تغمدها الله بواسع رحمته.

2.إمرأة تبلغ من العمر 48 سنة، تعاني من ارتفاع بضغط الدم وأمراض بالقلب وفشل كلوي. ظهرت عليها الأعراض التنفسية بتاريخ 10/5/2014، وأدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 13/5/2014 ، وحالتها مستقرة.



وفيات من الحالات التي سجلت سابقا:

1.حالة وفاة لإمرأة تبلغ من العمر 53 سنة، أدخلت إلى مستشفى خاص بجدة وهي من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 14/5/2014. وقد وافتها المنية بتاريخ 15/5/2014 تغمدها الله بواسع رحمته.

2.حالة وفاة لإمرأة تبلغ من العمر 57 سنة، أدخلت إلى مستشفى حكومي بالرياض وهي من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 5/5/2014. وقد وافتها المنية بتاريخ 16/5/2014 تغمدها الله بواسع رحمته.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا:

1.إمرأة تبلغ من العمر 42 سنة في مكة المكرمة، آخر تحليل أخذ لها أظهر سلبيتها بتاريخ 15/5/ 2014، ولله الحمد.

2.رجل يبلغ من العمر 28 سنة، وخرج من مستشفى خاص بالرياض بتاريخ 15/5/2014 ، ولله الحمد.

3.إمرأة تبلغ من العمر 31 سنة، وخرجت من مستشفى خاص بالرياض بتاريخ 15/5/2014 ، ولله الحمد.